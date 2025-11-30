Carlos Forbs épaté par un coéquipier : "Ce qu'il fait est fou"

Carlos Forbs épaté par un coéquipier : "Ce qu'il fait est fou"
Photo: © photonews

Devenu international portugais, Carlos Forbs a côtoyé de très grands joueurs durant sa carrière. Mais même lui est impressionné par Hans Vanaken.

Dans un entretien accordé à DAZN, Carlos Forbs n'a pas tari d'éloges à l'adresse de Hans Vanaken, qu'il estime être "la clef du puzzle" au Club : "Quand il ne joue pas, il manque une pièce cruciale dans notre équipe. Tout le monde sait à quel point il est important", déclare le Portugais.

On connaît bien sûr les qualités de Vanaken en match, mais le Diable Rouge est apparemment le meilleur à l'entraînement aussi. "Il s'en sort toujours, même sous pression. Vous pensez que vous l'avez, mais un ou deux contrôles de balle et il est parti. C'est impressionnant à voir". 

Vanaken, insaisissable ? 

À 33 ans, Hans Vanaken est toujours l'un des meilleurs meneurs de jeu de Pro League. "Il élève toute l'équipe à un niveau supérieur", estime Carlos Forbs, dont même la pointe de vitesse (entre 37 et 38km/h) ne suffit pas à mettre son capitaine sous pression.

"J'ai essayé, même moi, je n'y arrive pas. C'est fou de voir comment il s'échappe même quand vous pensez que vous l'avez", rigole Forbs. 

Cette saison, Hans Vanaken compte 7 buts et 3 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues. Sous Rudi Garcia, il s'est également imposé comme un titulaire régulier en équipe nationale, avec 2 buts lors des 2 derniers matchs et même le brassard de capitaine au Kazakhstan. 

