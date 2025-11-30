"Nous étions dix fois meilleurs que l'Antwerp" : Hans Vanaken exprime toute sa frustration après la défaite

Le Club de Bruges s'est incliné 0-1 contre l'Antwerp, mais Hans Vanaken estime que son équipe aurait dû prendre les trois points.

Avec 75% de possession de balle et 23 tirs au total, le Club de Bruges n’a atteint qu’un xG de 1,96 contre l’Antwerp. Les Blauw en Zwart n’ont cadré que six fois et n’ont pas mis le gardien Nozawa en difficulté.

Des occasions suffisantes selon Vanaken

Pourtant, selon Hans Vanaken, Bruges aurait dû faire beaucoup mieux contre l’Antwerp. "Nous avons dominé tout le match et nous avons eu assez d’occasions pour marquer. On pouvait gagner ce match facilement."

"C’est la seule chose qu’on peut se reprocher." Mais les occasions étaient-elles assez grosses pour inquiéter l’Antwerp ? "Nous avons trois ou quatre fois pu frapper depuis le point de penalty, donc ce sont de grandes chances."

"Ma tête, il la sort bien. Mechele peut reprendre à cinq mètres. Je pense que les occasions étaient importantes pour faire la différence. Nous étions dix fois meilleurs que l’Antwerp", affirme Vanaken.

Bruges sifflé par ses supporters

Lire aussi… La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp›"Que le public siffle ? Ces dernières années, ils ont été très gâtés. Mais on a tout fait pour retrouver notre niveau, ça n’a pas suffi. Il y avait de l’envie, mais ce n’est pas facile contre une équipe qui défend à seize mètres."