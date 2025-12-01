"J'ai été agressé verbalement et physiquement" : les révélations d'Ariel Jacobs sur l'agent de Silvio Proto

Le football est un milieu dur, où l'intimidation reste encore très présente. Ariel Jacobs revient sur un épisode qui l'a particulièrement marqué.

Encore présent au sein de la direction d'OHL jusqu'en fin de saison dernière, Ariel Jacobs a tout vu dans le football. Il a entraîné Anderlecht pendant cinq ans mais a aussi travaillé à Genk, Mouscron, Lokeren et La Louvière (pour ne citer que ses expériences en Belgique). Pendant toutes ces années, il a pu constater toute la violence qui entourait ce milieu.

Il revient sur une situation bien précise : "J'ai été victime d'agression verbale et physique", explique-t-il à Sacha Tavolieri dans l'émission En Off. Cela remonte à la saison 2002/2003 à La Louvière : "Silvio Proto se blesse l'année où nous jouons la finale de la Coupe. Il était titulaire à 17 ou 18 ans. Son agent voulait que je fasse tout pour qu'il joue la finale de la Coupe, alors qu'il n'avait plus joué depuis longtemps".

"La semaine avant cette finale, nous jouons Mons avec l'équipe réserve", se souvient Ariel Jacobs. "Silvio devait jouer, c'était son premier match depuis son retour de blessure. Si ce match me confirmait son état physique, je le reprenais d'office dans le noyau (pour la finale)".

L'intimidation ne prend pas

La gestion de la situation lui a valu quelques cheveux blancs : "En attendant, son remplaçant (Jan Van Steenberghe) s'était très très bien acquitté de sa tâche. À l'issue de ce match contre Mons, l'agent de Silvio m'a agressé physiquement et verbalement".

Empoigné par le col, Jacobs ne se démonte pas : "C'est à l'entraîneur de faire ce choix et à personne d'autre. J'ai décidé de garder Silvio sur le banc. On gagne 3-1 mais après 15 minutes, cela aurait pu être 0-1 ou 0-2 : c'est Jan Van Steenberghe qui nous garde dans le match".

L'épisode a durablement marqué Ariel Jacobs. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à travailler avec Silvio Proto par la suite, tant au Tivoli qu'Anderlecht. Détail amusant, Proto a retrouvé chez les Mauves un certain Jan Van Steenberghe, arrivé de la RAAL deux ans avant lui. Mais les deux gardiens ne jouaient plus dans la même cour au Sporting.