Gagner face Ivan Leko pour préparer la réception du Standard : "Nous n'allons pas faire beaucoup tourner"
Le Cercle de Bruges a partagé à Zulte Waregem ce weekend. Avec 13 points en 16 matchs, l'équipe est avant-dernière au classement. Pourtant, elle ne se présente pas sans ambitions en Coupe.

On a coutume de dire que la Coupe reste le chemin le plus court vers l'Europe. a bien évidemment un objectif plus important. La saison dernière, le Cercle a été la dernière équipe belge éliminée en Coupe d'Europe. Mais aujourd'hui, l'objectif est tout autre.

Éviter la relégation et donc quitter les bas-fonds du classement est la priorité absolue. Dender retrouve des couleurs et n'est plus qu'à quatre points. Mais dans sa situation, Onur Cinel compte bien profiter de chaque match pour gagner un peu de crédit, y compris en Coupe.

Pas de rotation en vue

"Nous jouons maintenant à domicile en coupe contre nos 'voisins' de Gand. Nous avons déjà joué un bon match contre eux, donc nous ne pensons pas au match de samedi contre le Standard maintenant", a déclaré l'entraîneur brugeois en conférence de presse.

"Nous n'allons pas non plus trop faire tourner, nous prenons ce match très au sérieux. Nous voulons également être ambitieux en Coupe de Belgique". Un changement est tout de même à prévoir : "Au but ? Ce sera Warleson, parce que c'est lui qui nous a qualifiés".

Lire aussi… La Gantoise et Ivan Leko n'y arrivent toujours pas : "C'est très enfantin"

Hannes Van der Bruggen sera lui aussi de la partie. Le capitaine est suspendu en championnat, il manquera le match contre le Standard et pourra donc ne pas s'épargner. Quelle que soit la compétition, le Cercle a grand besoin d'une victoire pour repartir de l'avant. En championnat, les Groen en Zwart n'ont plus gagné depuis la quatrième journée...au Standard, ce qui avait coûté sa tête à Mircea Rednic.

Suis Cercle de Bruges - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (03/12).

