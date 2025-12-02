L'un des fossoyeurs de Bordeaux bientôt à Sclessin ? Le Standard sort un communiqué officiel

L'un des fossoyeurs de Bordeaux bientôt à Sclessin ? Le Standard sort un communiqué officiel
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2515

Les discussions du Standard avec de potentiels investisseurs extérieurs est un sujet sensible ces dernières semaines. Le club va jusqu'à publier un communiqué pour calmer le jeu.

Vu la réputation de Joe DaGrosa et Hugo Varela suite au cauchemar vécu par Bordeaux sous leur gouverne (gestion catastrophique, train de vie en total décalage), entendre le nom des deux hommes cités au Standard en a fait bondir plus d'un. En Cité Ardente, personne ne veut vivre ce qu'ont vécu les Girondins. 

L'épisode fait du bruit, le Standard l'a commenté dans un communiqué officiel. La direction ne nomme à aucun moment les candidats évoqués mais se veut claire : "La presse a ces derniers jours fait écho à la visite les 21 et 22 novembre (à l'occasion du match contre Zulte Waregem NDLR) de candidats investisseurs. Le Conseil d’administration du Standard de Liège entend à ce sujet souligner qu’il ne peut être déduit de cette visite rien d’autre que l’intérêt de ces personnes pour la reprise éventuelle du club.

Les candidats doivent montrer patte blanche

Le club ne dément pas avoir des discussions mais ne vendra pas son âme au diable : "Aucune suite ne sera réservée à leur demande (comme à d’autres) aussi longtemps que la clarté ne sera pas faite non seulement sur leurs capacités financières mais aussi et d’abord sur la parfaite concordance avec les règles de compliance d’une part et les principes qui sous-tendent les projets de notre club d’autre part".

Pas encore de fumée blanche en vue, donc : "Les dirigeants du Standard de Liège n’entendent pas communiquer sur le process en cours aussi longtemps qu’une négociation exclusive et a priori finale n’a pas été entamée. Ils ont cependant jugé important de diffuser ce communiqué vu les informations parues dans la presse".

Le Standard est conscient que les discussions avec Joe DaGrosa et Hugo Varela sont un sujet sensible. Les deux hommes n'ont pas bonne presse, la direction en est consciente et joue la carte de la prudence. Les Rouches entendent maîtirser leur communication pour mener des négociations les plus sereines possibles, comme l'a encore prouvé le communiqué d'hier sur l'état des finances du club.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Standard

Plus de news

"Samuel Eto'o m'a insulté dès la première minute" : Marc Brys aurait-il accepté son départ du Cameroun ?

"Samuel Eto'o m'a insulté dès la première minute" : Marc Brys aurait-il accepté son départ du Cameroun ?

15:00
Sa saison est déjà terminée : un enfant du Standard face à la plus grave blessure de sa carrière

Sa saison est déjà terminée : un enfant du Standard face à la plus grave blessure de sa carrière

14:30
🎥 La même courbe de forme qu'Anderlecht : Francis Amuzu revit au Brésil

🎥 La même courbe de forme qu'Anderlecht : Francis Amuzu revit au Brésil

14:00
Vers un tournant majeur : le rôle du VAR pourrait être élargi dès la Coupe du monde 2026

Vers un tournant majeur : le rôle du VAR pourrait être élargi dès la Coupe du monde 2026

12:40
La Gantoise et Ivan Leko n'y arrivent toujours pas : "C'est très enfantin"

La Gantoise et Ivan Leko n'y arrivent toujours pas : "C'est très enfantin"

12:20
Cap sur la Coupe d'Allemagne pour Vincent Kompany, qui affiche clairement ses ambitions

Cap sur la Coupe d'Allemagne pour Vincent Kompany, qui affiche clairement ses ambitions

13:00
"Si on gagne tous les matchs 1-0 jusqu'au bout, ça me va" : l'Anderlecht de René Weiler est de retour

"Si on gagne tous les matchs 1-0 jusqu'au bout, ça me va" : l'Anderlecht de René Weiler est de retour

12:00
À Anderlecht, le titre n'est pas encore d'actualité : comment gérer les ventes pour garder Nathan De Cat

À Anderlecht, le titre n'est pas encore d'actualité : comment gérer les ventes pour garder Nathan De Cat

11:40
Quelle suite pour Simon Mignolet ? Les dernières nouvelles du gardien du Club de Bruges

Quelle suite pour Simon Mignolet ? Les dernières nouvelles du gardien du Club de Bruges

11:20
Ouverture officielle d'une enquête sur DAZN après les plaintes des fans : le diffuseur veut contre-attaquer

Ouverture officielle d'une enquête sur DAZN après les plaintes des fans : le diffuseur veut contre-attaquer

10:40
2
Mile Svilar reçoit la plus belle récompense de sa carrière... pour la deuxième fois !

Mile Svilar reçoit la plus belle récompense de sa carrière... pour la deuxième fois !

11:00
Cette fois, Hubert n'a pas réussi à secouer Promise David : le Canadien est bien dans le creux

Cette fois, Hubert n'a pas réussi à secouer Promise David : le Canadien est bien dans le creux

10:20
2
6/24 et un retour en D1 ACFF compliqué pour José Riga : est-il déjà remis en cause ?

6/24 et un retour en D1 ACFF compliqué pour José Riga : est-il déjà remis en cause ?

08:30
Lucas Pirard entre en scène... mais pas en Coupe : le Standard prépare le départ à la CAN de Matthieu Epolo

Lucas Pirard entre en scène... mais pas en Coupe : le Standard prépare le départ à la CAN de Matthieu Epolo

07:20
Marc Brys réagit à son licenciement du Cameroun : "Je ne laisserai pas Eto'o faire ça, c'est illégal"

Marc Brys réagit à son licenciement du Cameroun : "Je ne laisserai pas Eto'o faire ça, c'est illégal"

10:00
Contrôles d'identité renforcés pour les fans de Pro League : boycott partiel dans un club, qui réagit

Contrôles d'identité renforcés pour les fans de Pro League : boycott partiel dans un club, qui réagit

09:30
1
La RAAL et le Standard ouvrent le bal : les compositions probables des Loups et des Rouches en Croky Cup

La RAAL et le Standard ouvrent le bal : les compositions probables des Loups et des Rouches en Croky Cup

07:40
Simon Mignolet était-il prêt à jouer ? Son ancien mentor avait remarqué ce que personne n'avait vu

Simon Mignolet était-il prêt à jouer ? Son ancien mentor avait remarqué ce que personne n'avait vu

09:00
🎥 La Pro League en alerte : "Des clubs pourraient faire faillite avant la fin de la saison"

🎥 La Pro League en alerte : "Des clubs pourraient faire faillite avant la fin de la saison"

08:00
Le retour qui a fait du bien au Standard : "Je n'avais plus joué deux matchs d'affilée depuis longtemps"

Le retour qui a fait du bien au Standard : "Je n'avais plus joué deux matchs d'affilée depuis longtemps"

22:30
L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre Anderlecht ? Le département arbitral se positionne

L'Union aurait-elle dû être réduite à dix contre Anderlecht ? Le département arbitral se positionne

07:00
5
Officiel : il fait ses valises après avoir fortement contrarié Rudi Garcia et ne rencontrera pas Brian Riemer

Officiel : il fait ses valises après avoir fortement contrarié Rudi Garcia et ne rencontrera pas Brian Riemer

06:30
"Une partie de l'effectif est taillée pour ça" : quel système Vincent Euvrard va-t-il maintenir au Standard ? Interview

"Une partie de l'effectif est taillée pour ça" : quel système Vincent Euvrard va-t-il maintenir au Standard ?

20:40
1
Le chaos au total au retour du car : un ancien attaquant de Pro League frappé par ses propres supporters

Le chaos au total au retour du car : un ancien attaquant de Pro League frappé par ses propres supporters

23:00
3
Le choc hennuyer a fait des dégâts : la RAAL sans son capitaine en Coupe ?

Le choc hennuyer a fait des dégâts : la RAAL sans son capitaine en Coupe ?

21:20
Les stats ont parlé : voici les dix pays qui ont plus de chances que les Diables de remporter le Mondial

Les stats ont parlé : voici les dix pays qui ont plus de chances que les Diables de remporter le Mondial

22:00
Toujours le feu sacré à 34 ans : la grande annonce de Christian Benteke pour la suite de sa carrière

Toujours le feu sacré à 34 ans : la grande annonce de Christian Benteke pour la suite de sa carrière

21:40
1
Le gouffre de l'ère 777 recule : le premier bilan du Standard 'new look' est tombé !

Le gouffre de l'ère 777 recule : le premier bilan du Standard 'new look' est tombé !

17:30
Vincent Euvrard et le Standard prudents : "Avec ses moyens, Dender fait des choses exceptionnelles" Interview

Vincent Euvrard et le Standard prudents : "Avec ses moyens, Dender fait des choses exceptionnelles"

18:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Vaessen - Tsiftsis - Lenaerts

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Vaessen - Tsiftsis - Lenaerts

20:00
À trois semaines de la CAN : Samuel Eto'o a eu la peau de Marc Brys

À trois semaines de la CAN : Samuel Eto'o a eu la peau de Marc Brys

21:00
2
"Si la Belgique était venue, mon choix aurait été le même" : de Liège à l'hymne de la Bosnie

"Si la Belgique était venue, mon choix aurait été le même" : de Liège à l'hymne de la Bosnie

19:30
Officiel : le rêve devient réalité pour Matthieu Epolo et Mario Stroeykens

Officiel : le rêve devient réalité pour Matthieu Epolo et Mario Stroeykens

19:00
Anderlecht aurait-il dû hériter d'un penalty contre l'Union ? La réponse de Jonathan Lardot est très claire

Anderlecht aurait-il dû hériter d'un penalty contre l'Union ? La réponse de Jonathan Lardot est très claire

20:20
1
Les connexions de Marc Overmars en action : un gardien néerlandais cité à l'Antwerp

Les connexions de Marc Overmars en action : un gardien néerlandais cité à l'Antwerp

20:00
Course au top 6, mais ventes à réaliser : que va faire Marc Wilmots pour assurer le mercato du Standard ? Analyse

Course au top 6, mais ventes à réaliser : que va faire Marc Wilmots pour assurer le mercato du Standard ?

01/12

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved