Les cas Verscheren et Stroeykens, les blessures de Kana et Angulo : Besnik Hasi fait le point avant la Coupe

Anderlecht se déplacera à Genk demain soir. Une visite périlleuse pour les Mauves, qui veulent continuer sur leur bonne dynamique.

À défaut de se montrer flamboyant face à l'Union, Anderlecht a montré qu'il avait retrouvé sa solidité et a encore fait gonfler son capital confiance. Le Sporting a toutefois vu Marco Kana se blesser. Irréprochable depuis le début de saison, il sera écarté des terrains pendant quatre à six semaines, son année est donc terminée.

"Au plus vite il est de retour, au mieux c'est, naturellement. Quatre à six semaines, c'est dur. Mais nous ne pouvons rien y faire et devons continuer. C'est dommage parce que Marco était un véritable roc. Il a énormément progressé, tant offensivement que défensivement. Nous avons des solutions, notamment avec Killian Sardella", explique Besnik Hasi en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

L'infirmerie recommence à se remplir

Nilson Angulo a quant à lui une fracture à la main, mais les Mauves pourront compter sur lui : "Il a mal, mais il peut jouer avec une attelle. Il s'est déjà entraîné avec. Ce sera en ordre. C'est vrai que ces dernières semaines, nous avons eu beaucoup de casse. Nilson, Enric Llansana qui joue avec un masque, maintenant Marco".

Pour compenser, Hasi compte sur tout son groupe : "Nous aurons besoin de tout le monde. Le plus important, c'est l'esprit d'équipe qui vit maintenant dans le groupe, la cohésion entre les joueurs. Ils sont heureux et généreux entre eux. Chacun devra gérer ses moments".

Montés au jeu contre l'Union, Mario Stroeykens et Yari Verschaeren pourraient-ils recevoir un peu plus de temps de jeu dans le Limbourg ? "Leur tour viendra, ils le savent", s'est contenté de répondre l'entraîneur anderlechtois. "C'est un match important. Nous verrons simplement qui est fit et les solutions que nous avons à disposition".