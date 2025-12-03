Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ?

Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ?
Photo: © photonews

C'est la tuile et le seul revers de médaille d'un mois de novembre parfait pour le RSC Anderlecht : Marco Kana est out pour 4 à 6 semaines. Heureusement pour les Mauves, cela tombe en partie durant la trêve, mais Hasi perd un pilier.

Tout ne pouvait pas être parfait. La victoire contre l'Union Saint-Gilloise s'est accompagnée d'une mauvaise nouvelle : la blessure de Marco Kana, touché à la cheville et qui ne rejouera pas en 2025. On annonce de 4 à 6 semaines d'absence pour le défenseur central, incontournable cette saison dans le onze de Besnik Hasi. 

Un coup dur, car cette saison, s'il fallait pointer l'un ou l'autre joueur qui, en dehors de l'évidence Nathan De Cat, frappe les esprits par sa régularité à Anderlecht, c'est bien Kana. Peu auraient parié sur un tel retour en force, mais l'ancien protégé de Vincent Kompany n'est pas juste un "hit de l'été" : semaine après semaine, il (nous) impressionne. 

Killian Sardella solution idéale ? 

Heureusement pour Besnik Hasi, il avait déjà pu tester une solution bien malgré lui une semaine plus tôt : à La Louvière, le forfait de dernière minute de Lucas Hey avait permis à Killian Sardella de retrouver le onze, et de fort belle manière. Monté aux côtés de Hey, cette fois, pour remplacer Kana, Sardella a confirmé face à l'Union qu'il était l'option n°1.

Lire aussi… Coup dur pour Anderlecht : verdict tombé, il ne rejouera plus cette annéeAugustinsson est une autre option de fortune, mais entre ce dernier, Sardella et Hey, seul le Danois est un défenseur central "de formation". Et s'il a été assez bon contre l'USG, Lucas Hey n'est pas non plus une assurance tous risques. 

Que faire, donc, en cas de besoin en l'absence de Kana ? On l'oublierait presque, mais Besnik Hasi dispose en réalité de deux autres options en défense centrale... et elles valent 11 millions d'euros à elle deux. Prêté par Aston Villa et le Genoa, Yasin Özcan et Mihajlo Ilic ne s'attendaient certainement pas à cumuler... une minute de temps de jeu à deux en Jupiler Pro League en date du 1er décembre.

Le bon match d'Özcan contre Manchester United en... U21 (Premier League International Cup) va-t-il suffire à ce que Hasi lui fasse enfin confiance ? On parle d'un joueur qui compte 90 matchs de D1 turque et une cap en équipe nationale de Turquie, évalué à 7,5 millions d'euros sur Transfermarkt : à la place d'Aston Villa, si sa situation n'évoluait pas cet hiver, on hésiterait à prolonger le prêt au-delà.

Le problème d'Özcan et Ilic, c'est peut-être aussi leur âge : 19 et 22 ans, soit pas des profils de patrons capables de changer le visage d'une équipe. C'est d'ailleurs tout le souci de la défense centrale d'Anderlecht, où Kana et Sardella font office de leaders. Le départ de Jan Vertonghen n'a pas vraiment été compensé de façon idéale. Mais sera-ce pour autant l'un des chantiers abordés dès ce mercato hivernal ? L'avenir nous le dira. 

