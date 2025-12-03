Un coach belge pourrait prendre la porte si ses résultats ne s'améliorent pas vite

Maarten Martens est sous pression à l'AZ. Le club d'Alkmaar aurait déjà analysé les performances de son entraîneur et si les résultats ne s'améliorent pas vite, il pourrait trancher.

Maarten Martens (41 ans) vit sa première expérience en tant qu'entraîneur principal sur le banc de l'AZ Alkmaar, depuis janvier 2024. Avant cela, l'ex-Diable Rouge avait été l'adjoint de Pascal Jansen, après avoir dirigé les U21 de l'AZ et travaillé dans la formation des jeunes du Club de Bruges.

Martens a déjà été mis sous pression depuis son arrivée : la saison passée, une cinquième place assez décevante en Eredivisie a été compensée par une finale des Pays-Bas, toutefois perdue face à la surprise Go Ahead Eagles.

Des semaines décisives pour Maarten Martens ?

Mais selon le Telegraaf, cette saison, la direction de l'AZ a de grosses attentes, et Maartens risque gros dans les semaines à venir. Les résultats en dents de scie en Europe (6/12) et une grosse défaite à l'AEK Larnaca pourraient lui coûter cher.

"Début octobre, le poste de Maarten Martens a été remis en question en interne lorsque le club a perdu des points lors de trois matchs consécutifs en Eredivisie et subi une lourde défaite en Conference League", écrit le média néerlandais.

Pire : les joueurs auraient également "exprimé leur mécontentement" concernant la gestion de l'entraîneur belge, qui a réussi à redresser la barre dans les semaines suivantes. Mais les résultats du mois de novembre n'ont une fois de plus pas été brillants (trois défaites en Eredivisie), et le poste de Maartens pourrait donc ne tenir qu'à un fil...