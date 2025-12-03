Une tuile et une bonne nouvelle pour Nicky Hayen avant le déplacement à Louvain

Le Club de Bruges, en difficulté ces dernières semaines, espère se relancer en Coupe à Louvain malgré une absence importante et un retour attendu dans le groupe.

Le Club de Bruges n’est plus dans une dynamique positive. Le Club a perdu trois de ses quatre derniers matchs et s’est incliné à domicile le week-end dernier contre l’Antwerp. Il aura maintenant l’occasion de se relancer en Coupe de Belgique face à OH Louvain.

Mercredi soir, les Brugeois se déplaceront à Louvain. Le club a annoncé sa sélection, avec une absence marquante… mais aussi un retour important.

Une absence, mais aussi une bonne nouvelle pour Hayen

Simon Mignolet ne sera pas du voyage. Il avait débuté le match contre l’Antwerp dimanche, mais était resté aux vestiaires à la pause. Depuis quelque temps, il souffre d’une gêne aux adducteurs.

Tout indique que Dani van den Heuvel gardera à nouveau les buts. Il avait remplacé Mignolet à la mi-temps contre l’Antwerp, en l’absence de Nordin Jackers.

Bjorn Meijer fait son retour dans le groupe. Le défenseur néerlandais est de nouveau disponible après sa blessure subie fin octobre lors du déplacement à l’Antwerp. Enfin, Axl De Corte et Argus Vanden Driessche seront présents sur le banc en tant que gardiens remplaçants.