🎥 Marre des hors-jeu millimétrés ? Serge Gumienny réclame des mesures drastiques et une nouvelle règle

Photo: © photonews

Nacho Ferri a vu son but contre La Gantoise annulé pour un hors-jeu de quelques millimètres. Serge Gumienny, ancien arbitre de la Jupiler Pro League, propose une solution pour éviter ce type de situations.

Le week-end de 15e journée de Pro League a été une nouvelle fois marqué par plusieurs phases litigieuses. La plus importante s’est déroulée lors de la rencontre entre Westerlo et La Gantoise.

Samedi soir, Nacho Ferri pensait avoir donné l’avantage aux Campinois à l’heure de jeu, mais son but a été refusé pour une infime position de hors-jeu. Westerlo a contesté la ligne tracée par le VAR, mais le corps arbitral a confirmé qu’elle avait été correctement appliquée.

Faut-il revoir complètement la règle du hors-jeu ?

Même avec une ligne correcte, Nacho Ferri était hors-jeu d’un millimètre à peine. Si le vent avait tiré son maillot dans l’autre sens, le but aurait probablement été validé. Ancien arbitre de la Jupiler Pro League, Serge Gumienny propose une solution à ce type de situations.

"Il faut absolument supprimer les buts refusés pour un hors-jeu d’un millimètre, comme lors du match Westerlo – La Gantoise", a-t-il déclaré au Belang van Limburg, avant de détailler sa proposition.

"Appliquez la même règle que pour les radars de feux rouges : ils ne flashent que lorsque la voiture a entièrement franchi la ligne d’arrêt. Pourquoi ne pas faire pareil au football ? Un attaquant ne serait considéré hors-jeu que lorsque son corps entier dépasse le dernier défenseur." Une idée à débattre.

