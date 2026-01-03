Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kikkenborg - Gigot - Overmeire

Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Kikkenborg - Gigot - Overmeire Viré après six mois, cette légende de la Pro League a manqué ses débuts comme entraîneur Intronisé au poste d'entraîneur des U23 de Malines cet été, Killian Overmeire est viré après six mois. La légende de Lokeren paie les circonstances défavorables de l'équipe, avant-dernière en D2 ACFF avec 11 points sur 48. (Lire la suite)



