Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kikkenborg - Gigot - Overmeire
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Kikkenborg - Gigot - Overmeire
Viré après six mois, cette légende de la Pro League a manqué ses débuts comme entraîneur
Intronisé au poste d'entraîneur des U23 de Malines cet été, Killian Overmeire est viré après six mois. La légende de Lokeren paie les circonstances défavorables de l'équipe, avant-dernière en D2 ACFF avec 11 points sur 48. (Lire la suite)
Photo: © photonews
Parti de Belgique pour 8 M€, indésirable aujourd'hui : une belle opportunité pour les clubs de la Pro League
En 2018, Samuel Gigot quittait La Gantoise et la Jupiler Pro League contre 8 millions d'euros. Aujourd'hui sous contrat à la Lazio Rome, il n'entre plus dans les plans de son entraîneur et peut partir dès le mois de janvier. Une belle opportunité pour plusieurs clubs belges. (Lire la suite)
C'est encore très loin d'être gagné, mais...un Angulo pourrait en cacher un autre à Anderlecht
Anderlecht se montre assez actif sur le marché sud-américain. La direction tiendrait notamment à l'oeil Juan Angulo, un très jeune talent équatorien. (Lire la suite)
Jesper Fredberg n'avait pas visé dans le mille : le premier transfert sortant d'Anderlecht se précise
Mads Kikkenborg joue les utilités à Anderlecht. Il pourrait s'en aller dès cet hiver, malgré un contrat jusqu'en juin 2028. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 02/01