Cinq fois plus cher : voici combien la Gantoise va gagner avec la vente de Samuel Kotto

La Gantoise est sur le point de vendre Samuel Kotto au Stade de Reims. Un transfert qui va permettre aux Buffalos de réaliser une belle plus-value sur leur défenseur.

Ce matin, nous vous annoncions que les négociations entre La Gantoise et le Stade de Reims étaient très avancées pour Samuel Kotto. Le défenseur vient de rentrer de la Coupe d'Afrique des Nations, où le Cameroun a été éliminé en quarts de finale.

Son aventure à La Gantoise touche à sa fin. Selon L'Équipe, Reims, quatrième de Ligue 2, aurait proposé quatre millions d’euros, plus des bonus, pour racheter ses deux ans et demi de contrat. Plusieurs clubs s'étaient manifestés cet hiver pour s'attacher ses services.

Formé au Cameroun avant de se révéler en Suède du côté de Malmö, Kotto avait rejoint La Gantoise en janvier 2025 pour 850 000 euros. S'il part, le club belge réalisera une superbe opération financière en multipliant sa mise par près de cinq en un an.

Barcelone était aussi sur le coup

Reims n'était pas seul sur le dossier. Le FC Barcelona aurait été séduit par les performances du défenseur durant la CAN. Pourtant, c'est le club français qui est en pole position pour boucler l'affaire.

De nombreux journalistes confirment que le transfert est imminent. Les discussions sont dans la phase finale. La présence de l'entraîneur Karel Geraerts et de son compatriote Théo Leoni à Reims aurait convaincu Kotto de franchir le pas.