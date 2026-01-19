OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

Le Standard a officialisé l'arrivée, en prêt, d'un nouvel attaquant : Bernard Nguene. Il arrive de l'OGC Nice.

Après Teddy Teuma et Gustav Mortensen, le Standard tient son troisième renfort hivernal. L'arrivée de Bernard Nguene (19 ans) en bord de Meuse a été officialisée par le Matricule 16 ce lundi en début de soirée.

Jeune attaquant camerounais arrivé à l'OGC Nice en 2024, Bernard Nguene arrive en prêt assorti d'une option d'achat. Cette saison, il a disputé 12 matchs pour les Aiglons, dont 6 en Ligue 1, sans trouver le chemin des filets.

Un attaquant polyvalent

Avant d'être intégré avec l'équipe A cette saison, Nguene avait toutefois fait parler la poudre en équipe U19, inscrivant 4 buts en 5 rencontres avec les jeunes de Nice. Bernard Nguene est un avant-centre également capable d'évoluer sur l'aile droite.

"Je pense que la proposition du Standard de Liège tombe au meilleur moment pour moi et j'ai hâte de mettre mes qualités au service de l'équipe", a déclaré le Camerounais sur le site officiel du Standard de Liège.

