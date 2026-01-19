Officiel : un nouvel amical pour les Diables Rouges...face à un adversaire qui hante encore Romelu Lukaku

La fédération est en pleine préparation de la Coupe du Monde. Un nouvel adversaire s'ajoute à la liste des amicaux.

Dans moins de cinq mois, la Coupe du Monde 2026 débutera dans l'effervescence générale. Avant cela, les Diables Rouges se rendront déjà en Amérique du Nord au mois de mars pour y défier les États-Unis et le Mexique, et ainsi prendre la température sur le continent.

Comme avant chaque grand tournoi, le souhait du staff est également de rencontrer des équipes dont les profil ressemble à celui des adversaires de la phase de groupe. C'est pourquoi la fédération planche sur un match contre la Tunisie.

Mais ce n'est pas tout : nos décideurs étaient également en concertation avec la fédération croate. C'est désormais officiel : les Diables Rouges affronteront l'équipe au maillot à damier à Rijeka le 2 juin.

Un fameux test

Treize jours plus tard, la Belgique débutera son tournoi contre l'Egypte. Les Croates seront un bon test pour jauger du niveau de préparation des troupes. Et c'est réciproque : "Avoir des adversaires difficiles en amical est le meilleur moyen pour voir où nous en sommes et ce que nous avons à améliorer", se réjouit le sélectionneur croate Zlatko Dalic.

Petit clin d'oeil du destin, la Croatie est notre dernier adversaire en Coupe du Monde. Pas un bon souvenir pour Romelu Lukaku. Huit ans après son doublé à Zagreb pour nous qualifier pour le Mondial 2014, Big Rom avait vécu un cauchemar avec d'énormes occasions manquées, précipitant notre élimination et le départ de Roberto Martinez en 2022.



