Première offre formulée : Charleroi passe à l'attaque pour renforcer son flanc droit

Photo: © Walfoot.be

À la lutte avec Zulte Waregem, le Sporting Charleroi a formulé une première offre pour s'attacher les services d'Issa Kaloga, actuellement à Lausanne Ouchy. Le club suisse privilégie toutefois la patience et espère obtenir un meilleur prix cet été.

Ce dimanche soir, le Sporting Charleroi a remporté le choc wallon face au Standard avec ses titulaires à leur meilleur niveau, malgré les absences de Yacine Titraoui et Etienne Camara au milieu de terrain.

Les autres cadres des Zèbres ont répondu présent, à l'image d'Aurélien Scheidler, Patrick Pflücke, Antoine Bernier, Aiham Ousou ou encore Kevin Van Den Kerkhof, performant sur le côté droit défensif.

Auteur d’une prestation de haut niveau et de nombreux débordements qui ont donné du fil à retordre à Tobias Mohr, le latéral droit algérien continue d’enchaîner les bonnes performances chez les Zèbres. Il reste l’un des rares arrières droits du noyau avec le Suisse Lewin Blum, qui n’a pas encore totalement convaincu.

Première offre du Sporting Charleroi pour Issa Kaloga

C’est l’une des raisons pour lesquelles le Sporting Charleroi s’intéresse à Issa Kaloga, défenseur droit de 21 ans qui brille avec Lausanne Ouchy, en D2 suisse. Une piste également suivie par Zulte Waregem.

Selon nos informations, Mehdi Bayat et la direction des Zèbres ont pris les devants en formulant une première offre à Lausanne Ouchy pour recruter Kaloga, estimée à 450.000 €.

Alors que le contrat du joueur expire le 30 juin 2027, le club suisse préfère attendre des offres plus importantes et espère le vendre à un prix supérieur cet été. L’entourage du joueur examine également d’autres possibilités. Un dossier complexe pour les Carolos, qui pourraient devoir augmenter légèrement leur proposition, Lausanne Ouchy réclamant désormais entre 500.000 € et 1 M€, voyant que l'intérêt devient sérieux.

