"Je veux que mes défenseurs se sentent calmes" : nouvelle recrue d'Anderlecht, Justin Heekeren se présente

Justin Heekeren rejoint officiellement le Sporting d'Anderlecht. Sur le site officiel du club bruxellois, le gardien de 25 ans s'est présenté et le directeur sportif Olivier Renard a souligné ses qualités.

L’information est officielle depuis ce mardi matin : Justin Heekeren est le nouveau gardien du Sporting d’Anderlecht. L’Allemand de 25 ans remplace Mads Kikkenborg, parti à Molde, et occupera le rôle de doublure de Colin Coosemans.

"En tant que gardien, j’aime jouer haut, être impliqué et apporter de l’énergie. Ma présence est ma plus grande qualité. Je veux que mes défenseurs se sentent calmes quand je suis derrière eux", a déclaré le portier de 1,96 m sur le site officiel du club.

Déjà remplaçant à Schalke 04 cette saison, sans avoir disputé le moindre match, Heekeren pourrait profiter de l’éventuel départ de Colin Coosemans à l’été pour prétendre à une place de titulaire à Anderlecht dès la saison prochaine. "Mes trois valeurs fondamentales sont la confiance, la loyauté et une mentalité de gagnant", a-t-il ajouté.

Les mots de Justin Heekeren et d'Olivier Renard

Dans le communiqué officiel, le directeur sportif Olivier Renard s’est également exprimé sur ce premier transfert hivernal entrant des Mauves.

"Justin est un gardien complet : il est imposant physiquement, doté de bons réflexes et habile des deux pieds. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du club", a-t-il déclaré. Justin Heekeren portera le numéro 32 à Anderlecht.



