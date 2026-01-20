L'infirmerie du Standard va enfin se vider : les dernières nouvelles sur les blessures chez les Rouches

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
L'infirmerie du Standard va enfin se vider : les dernières nouvelles sur les blessures chez les Rouches
Photo: © photonews

À nouveau alourdie par le forfait de Casper Nielsen, l'infirmerie du Standard devrait toutefois se vider progressivement. Ibrahim Karamoko pourrait revenir cette semaine, tandis que Marlon Fossey et Josué Homawoo sont aussi sur le chemin du retour.

Ce mardi matin, le Standard a confirmé la mauvaise nouvelle concernant Casper Nielsen. Le milieu de terrain des Rouches souffre d’une fracture du coude et sera absent entre six et huit semaines de compétition.

Le Danois rejoint une infirmerie déjà bien chargée, où se trouvent Ibrahim Karamoko, Josué Homawoo, Marlon Fossey, Mohamed El Hankouri et Boli Bolingoli. Vincent Euvrard devrait toutefois pouvoir compter sur quelques retours dans les prochaines semaines.

Karamoko devrait être le premier à réintégrer le groupe. Indisponible depuis la mi-décembre, le Français reprendra l’entraînement cette semaine et pourrait même être sélectionnable pour la réception de La Gantoise, ce vendredi, même s’il serait risqué de le faire jouer d’entrée.

Karamoko attendu dans le groupe contre Gand, Fossey et Homawoo plutôt contre Anderlecht

Marlon Fossey devrait ensuite retrouver ses partenaires. Blessé depuis fin octobre, le latéral droit et capitaine des Rouches connaît sa plus longue absence depuis son arrivée au club. Son retour pourrait se faire la semaine prochaine pour la réception d’Anderlecht, la course contre la montre étant lancée pour La Gantoise.

Lire aussi… "C'est difficile à accepter" : Casper Nielsen donne de ses nouvelles après sa grosse blessure
Josué Homawoo suit un calendrier similaire, même s’il est quasiment certain qu’il ne pourra pas jouer contre Gand. Il pourrait revenir contre Anderlecht. Quant à Boli Bolingoli et Mohamed El Hankouri, victimes de déchirures, il faudra encore compter environ un mois d’indisponibilité pour chacun.

Commentaire
