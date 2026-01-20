Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

Le Cercle de Bruges tient absolument à se maintenir en D1A cette saison. Pour ce faire, les Groen & Zwart veulent attirer un renfort défensif bien connu en Belgique.

Le Cercle de Bruges est sur une belle lancée avec un 7/9 ponctué par une belle victoire contre le KVC Westerlo ce weekend. L'objectif est clair au Jan Breydel : le maintien.

Mais la lutte s'annonce serrée jusqu'au bout, avec un Dender qui ne lâche rien et a pris trois points contre l'Antwerp, et une RAAL qui a surpris Bruges sur son propre terrain. Le Cercle sait donc que le mercato hivernal peut être crucial.

Christ Makosso de retour en Belgique ?

Selon le spécialiste du mercato Rudy Galetti, le Cercle de Bruges aurait un nom en tête pour renforcer sa défense - et c'est un nom connu en Belgique. Il s'agirait en effet de Christ Makosso (21 ans), défenseur central de Luton Town.

Le défenseur congolais a évolué au RWDM de janvier 2024 à janvier 2025, disputant 23 matchs pour les Molenbeekois. À Luton Town, il est mis de côté et ne joue pas du tout cette saison.



Makosso avait forte impression en Belgique. L'international du Congo-Brazzaville (5 caps) avait signé jusqu'en 2029 à Luton Town, en League One, et est évalué à 800.000 euros sur Transfermarkt.