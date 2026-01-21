Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

Le Belge ira chercher du temps de jeu loin de Dortmund. Le club de Bundesliga va envoyer son joueur vers un autre championnat où il tentera de se relancer.

Selon des informations exclusives de Sky Sport, le prêt de Julien Duranville au FC Bâle par le Borussia Dortmund serait imminent. Le deal devrait se faire sans option d'achat même si jusqu'à la dernière minute, le champion de Suisse en titre aurait tout fait pour en inclure une dans la clause.

Une contrepartie généreuse pour Bâle

Le joueur de 19 ans ira donc chercher du temps de jeu en Suisse afin de tenter de retrouver du rythme et se relancer, après plusieurs saisons en dents de scie à Dortmund.

En contrepartie, le FC Bâle recevrait une somme conséquente en cas de revente éventuelle du Belge, que Vincent Kompany avait autrefois désigné comme futur vainqueur du Ballon d'or. Le joueur devrait s'envoler ce jeudi pour la Suisse, indique encore le journaliste de Sky Sport Allemagne Patrick Berger.

Décision judicieuse pour tenter de se relancer

Au total, Duranville, qui a été freiné à plusieurs reprises par de nombreuses blessures, a disputé 27 matchs pour l'équipe A du BVB. Au cours de la saison actuelle, il n'a toutefois joué que deux fois pour la deuxième équipe en Regionalliga.

Une bonne décision donc pour relancer sa carrière, que son entraîneur Niko Kovac avait également confirmé à demi-mot il y a peu : "La file d'attente est assez longue. Ce n'est pas facile pour lui. Les jeunes joueurs ont besoin de temps de jeu. Voyons ce qui se passera d'ici là."



