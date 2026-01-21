La bataille commence : Anderlecht et La Gantoise visent le même buteur

Anderlecht et La Gantoise suivent le même attaquant. Amin Chiakha, 19 ans, est prêté cette saison par le FC Copenhague.

Amin Chiakha possède la double nationalité danoise et algérienne, et il a fait ses débuts avec l'Algérie cette année. Il compte deux sélections avec l'équipe nationale et a disputé seize matchs en club cette saison, délivrant une passe décisive au passage.

L'attaquant est sous contrat avec le FC Copenhague jusqu'en juin 2029 et sa valeur marchande est estimée à trois millions d'euros. En plus d'Anderlecht et de La Gantoise, d'autres clubs comme Rosenborg, Bâle, Rennes et le Borussia Mönchengladbach suivent de près le jeune buteur.

Après s'être affrontés sur le terrain, Anderlecht et La Gantoise pourraient poursuivre leur duel sur le marché des transferts. Pour rappel, les Mauves se sont qualifiés pour les demi-finales de la Croky Cup, mais les Gantois l'ont emporté 4-2 en championnat.

Amin Chiakha, un jeune attaquant intéressant avec un fort potentiel

Chiakha a manqué le stage de préparation à Velje, ce qui laisse penser à une fin anticipée de son prêt. Cela pourrait peut-être faciliter un transfert vers un nouveau club.



Pour Anderlecht et La Gantoise, il s’agit d’un investissement à long terme. Chiakha est perçu comme une option d'avenir pour l'attaque, et ce sera au club le plus convaincant de réussir à rafler la mise.