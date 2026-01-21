Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges souhaite se renforcer offensivement lors de ce mercato hivernal. Les Blauw en Zwart auraient coché le nom d'un jeune Norvégien, Andreas Schjelderup.

Une offre de huit millions d'euros plus trois millions en bonus aurait même déjà été faite selon Sacha Tavolieri, expert mercato. Andreas Schjelderup est un ailier gauche qui évolue à Benfica.

Le joueur est estimé à 14 millions d'euros selon Transfermarkt. Le club portugais en demanderait 15, mais Bruges espère conclure un accord autour de 12 millions d'euros. Le club est confiant et veut réaliser un joli coup.

Deux buts cette saison

Cette saison, l'ailier de 21 ans a pris part à 23 rencontres avec Benfica, se contentant souvent d'entrées en jeu. Au total, il a été décisif à cinq reprises : deux buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues.

Le Norvégien est arrivé à Benfica en janvier 2023 en provenance de Nordsjaelland. Lors de la saison 2023-2024, il est retourné dans le club danois sous forme d'un prêt afin d'avoir plus de temps de jeu. Il s'est notamment fait remarquer lors de ce prêt en claquant un triplé en championnat, son premier en carrière.

Lire aussi… Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"
Son contrat court actuellement jusqu'en juin 2028. Le Club de Bruges devrait lui offrir un contrat de longue durée en cas de transfert cet hiver.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
FC Bruges
SL Benfica

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Kikas - Vazquez - Sikan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Kikas - Vazquez - Sikan

15:45
Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

12:20
1
Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

11:40
"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand Interview

"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand

16:00
Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

11:20
Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

10:00
Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

12:40
1
OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

15:45
La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

12:00
1
Le retour du Club de Bruges en Belgique en provenance du Kazakhstan ne s'est pas passé comme prévu

Le retour du Club de Bruges en Belgique en provenance du Kazakhstan ne s'est pas passé comme prévu

08:00
L'Union pour l'un des plus grands défis de son histoire à Munich - Direct commenté Live

L'Union pour l'un des plus grands défis de son histoire à Munich - Direct commenté

15:00
OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

15:21
"C'était un grand défi" : Ivan Leko soulagé après la victoire de Bruges contre le Kairat

"C'était un grand défi" : Ivan Leko soulagé après la victoire de Bruges contre le Kairat

07:40
1
Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre" Interview

Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre"

15:10
Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

13:20
1
À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

14:40
OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

14:16
OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

14:00
Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

13:00
1
"C'est un beau cap, mais..." : Hans Vanaken fait le point après la victoire du Club de Bruges face au Kairat

"C'est un beau cap, mais..." : Hans Vanaken fait le point après la victoire du Club de Bruges face au Kairat

20:40
Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

10:40
Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

11:00
2
"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

10:20
"On n'est pas aveugles à ce qui s'est passé" : Romeo Vermant met les choses au clair après le succès de Bruges

"On n'est pas aveugles à ce qui s'est passé" : Romeo Vermant met les choses au clair après le succès de Bruges

19:00
1
OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

09:30
Le Club de Bruges fait le boulot contre le Kairat et peut encore rêver d'une qualification pour les barrages

Le Club de Bruges fait le boulot contre le Kairat et peut encore rêver d'une qualification pour les barrages

18:24
Le Sporting surprend le PSG : Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient créer la surprise mercredi prochain

Le Sporting surprend le PSG : Zeno Debast et ses coéquipiers pourraient créer la surprise mercredi prochain

09:00
Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

Plus à un miracle près : les cinq raisons de croire à un exploit monumental de l'Union à Munich

08:20
2
Sébastien Pocognoli sur la sellette à Monaco ? La réponse claire de l'entraîneur belge

Sébastien Pocognoli sur la sellette à Monaco ? La réponse claire de l'entraîneur belge

08:40
2
"L'Union ? J'ai beaucoup plus de sympathie pour eux que pour le Club de Bruges ou le Standard"

"L'Union ? J'ai beaucoup plus de sympathie pour eux que pour le Club de Bruges ou le Standard"

07:20
1
Anderlecht l'a laissé partir... et Manchester United frappe à la porte

Anderlecht l'a laissé partir... et Manchester United frappe à la porte

07:00
Leandro Trossard et Arsenal font tomber l'Inter en Ligue des champions

Leandro Trossard et Arsenal font tomber l'Inter en Ligue des champions

06:40
La bataille commence : Anderlecht et La Gantoise visent le même buteur

La bataille commence : Anderlecht et La Gantoise visent le même buteur

06:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Glatzel - Ruiz-Atil - Tytens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Glatzel - Ruiz-Atil - Tytens

22:20
De plus en plus de doute : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli se fait gifler par le Real Madrid

De plus en plus de doute : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli se fait gifler par le Real Madrid

23:15
3
Un retour à Anderlecht avec Romelu Lukaku ? Youri Tielemans répond clairement

Un retour à Anderlecht avec Romelu Lukaku ? Youri Tielemans répond clairement

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved