Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

Le Club de Bruges souhaite se renforcer offensivement lors de ce mercato hivernal. Les Blauw en Zwart auraient coché le nom d'un jeune Norvégien, Andreas Schjelderup.

Une offre de huit millions d'euros plus trois millions en bonus aurait même déjà été faite selon Sacha Tavolieri, expert mercato. Andreas Schjelderup est un ailier gauche qui évolue à Benfica.

Le joueur est estimé à 14 millions d'euros selon Transfermarkt. Le club portugais en demanderait 15, mais Bruges espère conclure un accord autour de 12 millions d'euros. Le club est confiant et veut réaliser un joli coup.

Deux buts cette saison

Cette saison, l'ailier de 21 ans a pris part à 23 rencontres avec Benfica, se contentant souvent d'entrées en jeu. Au total, il a été décisif à cinq reprises : deux buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues.

Le Norvégien est arrivé à Benfica en janvier 2023 en provenance de Nordsjaelland. Lors de la saison 2023-2024, il est retourné dans le club danois sous forme d'un prêt afin d'avoir plus de temps de jeu. Il s'est notamment fait remarquer lors de ce prêt en claquant un triplé en championnat, son premier en carrière.

Son contrat court actuellement jusqu'en juin 2028. Le Club de Bruges devrait lui offrir un contrat de longue durée en cas de transfert cet hiver.