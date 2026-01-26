Felice Mazzù avait raison d'être furieux : l'Union l'a échappée belle

OHL n'a pas obtenu de penalty face à l'Union Saint-Gilloise... mais aurait probablement dû. C'est ce qu'a confirmé le patron de l'arbitrage belge, Jonathan Lardot, ce lundi.

Le match entre OHL et l'Union Saint-Gilloise samedi s'est terminé sans qu'aucun but ne soit inscrit, et ce malgré de nombreuses occasions en faveur des Louvanistes... et notamment un penalty sifflé, puis annulé par le VAR. Une décision que ne comprenait pas Felice Mazzù.

L'ailier unioniste Guilherme Smith avait clairement touché le ballon du bras, mais l'avait d'abord touché de la poitrine ou du ventre. Insufisant, selon la VAR, pour qu'un penalty soit sifflé. Sauf qu'aux yeux de Jonathan Lardot, dirigeant de l'arbitrage belge, cette décision était erronée.

OHL aurait bien dû obtenir un penalty

Dans l'émission hebdomadaire Under Review, Lardot a en effet confirmé ce que soupçonnait Mazzù : la vidéo-assistance n'aurait pas dû intervenir. S'il n'est pas totalement certain qu'il y ait penalty, ce n'était pas une erreur claire et manifeste d'en siffler un.

"Je n'attendais pas d'intervention du VAR. Y a-t-il un mouvement supplémentaire vers le ballon ? C'est douteux", estime Jonathan Lardot. "Mais il tire bel et bien avantage de la phase car il emmène le ballon avec lui. Ca rend la phase ambiguë".



Et en cas d'ambiguité, le règlement est clair : la décision de l'arbitre principal fait office de loi. Le VAR ne doit intervenir qu'en cas d'erreur claire de l'arbitre, ce qui n'était pas le cas cette fois : le penalty n'aurait pas dû être annulé.