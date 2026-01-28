John Textor révoqué de son poste : la fin de l'ère Textor à Lyon et au RWDM ?

Les choses vont de mal en pis pour John Textor. L'homme d'affaires américain a tenté de reprendre le contrôle de l'OL via un passage en force lors de l'Assemblée générale ; en conséquence, il a été révoqué de ses fonctions.

Depuis juin 2025, John Textor avait déjà été écarté de l'Olympique Lyonnais en raison de sa mauvaise gestion financière, qui avait failli mener le club français vers une rétrogradation administrative en Ligue 2 par la DNCG.

Le fonds américain Ares avait alors pris le contrôle opérationnel de l'OL, et nommé Michele Kang à la tête d'Eagle Football Group.

John Textor écarté par l'Eagle Football Group

L'Equipe rapporte ce mercredi que la situation a encore empiré pour Textor. L'homme d'affaires américain aurait en effet tenté, en marge de l'Assemble générale d'Eagle Football Group, de faire révoquer deux administrateurs indépendants, Stephen Welsh et Michael Gerlinger, en raison d'un vote qu'il jugeait non-valide.

Une manoeuvre jugée abusive par le CA d'Eagle Football Group et par Ares, qui ont estimé que les révocations demandées par Textor n'étaient pas valables... et ont dans la foulée décidé de le révoquer en tant qu'administrateur de la société.

Autrement dit, à l'heure actuelle, John Textor n'a plus aucun rôle officiel au sein de l'Olympique Lyonnais. À Botafogo également, son rôle est très contesté. On ignore encore ce que cela signifie à court terme concernant ses prérogatives au RWDM.