"Il est assez mûr" : Hein Vanhaezebrouck veut voir un Unioniste chez les Diables

Tous les Diables veulent se mettre en évidence à moins de trois mois de la Coupe du Monde. Hein Vanhaezebrouck estime que certains absents du groupe gardent une chance de faire le voyage.

Hein Vanhaezebrouck regarde notamment au milieu de terrain, où la concurrence fait rage. Des joueurs comme Romeo Lavia et Mandela Keita n'ont pas été repris, tandis que Kamiel Van de Perre a été laissé à disposition des U21 pour leur match important contre l'Autriche.

Si cela ne tenait qu'à Hein Vanhaezebrouck, le milieu de l'Union Saint-Gilloise aurait été appelé : "Kamiel Van De Perre est devenu, après ses bons Playoffs, un titulaire indiscutable à l'Union, de nouveau leader du championnat".

La Ligue des champions, un test réussi

"Même en Ligue des champions, il a tenu la baraque. Il est actuellement avec les Espoirs belges, mais pour moi il aurait déjà pu être Diable Rouge. Il a 22 ans, il est assez mûr", poursuit Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad.

"Et ce n'est plus la génération d'il y a dix ans, alors faut-il encore choisir les beaux joueurs de ballon ou bien, surtout parce que nous ne sommes pas si solides défensivement, basculer et opter pour des combattants ? Van de Perre me plaît dans sa mentalité, son impact, il faut lui passer sur le corps pour le dépasser", conclut HVH.



Dans son profil, Kamiel Van De Perre ressemble beaucoup à ce que Rudi Garcia demande en sélection à Nicolas Raskin. Le Liégeois présente l'avantage d'être plus souvent décisif en club. Mais si Van de Perre continue de la sorte, il continuera à faire partie du débat.