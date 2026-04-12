Pourquoi la VAR est-elle bien plus critiquée en Belgique qu'ailleurs ? La réponse claire de Bram Van Driessche

Seize ans après Frank De Bleeckere, la Belgique sera à nouveau représentée par un arbitre à la Coupe du monde. Bram Van Driessche officiera en tant que VAR et suivra les matchs depuis Dallas.

La VAR est critiquée chaque semaine en Belgique, ce qui est moins le cas dans d'autres championnats européens. Cela n'a pas empêché Bram Van Driessche d'être sélectionné en qualité d'arbitre vidéo pour la Coupe du monde.

"La technologie et la qualité des images sont tout simplement meilleures au plus haut niveau. C'est pour ça qu'il y a plus de critiques en Belgique", explique l'arbitre de 40 ans dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

Il souligne une différence concrète. "En Belgique, l’image devient rapidement floue lorsqu’on zoome, ce qui n’est pas le cas en Ligue des Champions."

De nombreux arbitres belges ont un autre travail

Pas une critique, mais une question de budget et d'investissements, selon Bram Van Driessche, qui souligne toutefois que de gros progrès ont été réalisés en Belgique ces dernières années. "Il y a eu des investissements, mais on ressent encore la différence par rapport aux championnats et aux tournois de très haut niveau."



Par ailleurs, le statut des arbitres entre également en ligne de compte. Contrairement à bon nombre de leurs collègues étrangers, les arbitres belges ne se consacrent généralement pas à leur fonction à temps plein. "Beaucoup travaillent la journée et s'entraînent le soir", rappelle-t-il.