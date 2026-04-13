Philippe Albert donne de ses nouvelles après ses ennuis de santé : "J'ai changé de mode de vie"

Philippe Albert donne de ses nouvelles après ses ennuis de santé : "J'ai changé de mode de vie"

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Philippe Albert, consultant vedette de la RTBF, a occasionné une frayeur au public belge en révélant qu'en raison de soucis de santé, il ne pourrait pas se rendre à la Coupe du Monde 2026.

La RTBF a annoncé la nouvelle la semaine passée : Philippe Albert (58 ans), consultant phare de la chaîne publique qui diffusera la Coupe du Monde cet été, ne fera pas le voyage aux USA pour y commenter la compétition. Une décision liée à des soucis médicaux.

L'ex-Diable Rouge a en effet dû être pris en charge pour des soucis cardiaques qui devront être suivis d'une opération, et cela l'empêchera, sur conseil des médecins, de se rendre aux USA. Il était cependant présent sur le plateau de la Tribune ce lundi et a donné de ses nouvelles.

Philippe Albert va mieux 

"Ca va beaucoup mieux qu'il y a un mois, effectivement. J'ai été pris en charge de manière sensationnelle par le service cardio de l'hôpital Saint-Luc de Bouge", révèle Albert. "Ca suit son cours. J'ai changé de mode de vie depuis un mois et c'est tant mieux", sourit-il ensuite. 

C'est un "Phil" visiblement en forme qu'on retrouve en effet, ce qui rassurera les supporters mais aussi ses confrères. "Je tiens à remercier tout le monde pour tous les messages de sympathie, et il y en a eu énormément", conclut-il. 

Lire aussi… Après la terrible nouvelle, Nathan De Cat adresse un message aux supporters d'Anderlecht
La semaine passée, Philippe Albert confirmait qu'il devrait se retirer des antennes vers la fin du mois d'avril, mais qu'il pourrait faire son retour en plateau par la suite. Il devrait donc probablement rester au sein de l'équipe de la RTBF, depuis la Belgique

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