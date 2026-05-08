"Il s'est lui-même posé des questions" : la RAAL sort du bois quant au départ de Frédéric Taquin

Scott Crabbé, journaliste football
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"Il s'est lui-même posé des questions" : la RAAL sort du bois quant au départ de Frédéric Taquin
Photo: © photonews
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C'est la surprise à la RAAL, où Frédéric Taquin est sur le départ. Le CEO Toni Turi revient sur cette décision forte.

Hier encore, Frédéric Taquin disait préparer la saison prochaine, espérant pouvoir garder certains joueurs en prêt, au moment d'évoquer sa gestion d'équipe durant les Playdowns. 24 heures plus tard, on apprenait qu'il ne serait finalement plus sur le banc la saison prochaine. Comment expliquer ce revirement de situation qui a pris tout le monde de court ? Le CEO Toni Turi évoque des doutes partagés des deux côtés.

"Il y a des discussions depuis quelques jours, on s’est posé la question de savoir ce qui était le mieux pour la suite, il s’est posé des questions lui-même aussi. Comme je le disais récemment, on a remis en cause beaucoup de choses dans notre organisation", explique-t-il à SudInfo.

Une décision jamais facile à prendre mais réfléchie

Une remise en question qui s'applique donc également au coach, pourtant l'une des pierres angulaires du projet, lui qui est resté au club pas moins de neuf ans, le faisant monter de D3 Amateurs jusqu'en première division.

"On s’est dit que c’était peut-être le bon moment de clôturer le chapitre et d’en ouvrir un nouveau et tout s’est fait de manière très sereine. Fred sera présent au match ce samedi, on discutait encore il y a quelques minutes", poursuit Turi.


Un départ qui ne tient pas aux circonstances mais qui est le fruit d'une réflexion plus large : "Ce n’est pas une question de compétences, de départ de Fred pour un autre club ou de nouveau coach arrivé chez nous, pas du tout, c’est le fruit d’une discussion ouverte. Ce n’est pas non plus le bilan des playdowns qui a pesé dans la balance. Il ne faut pas oublier la phase classique, à la fin de laquelle on ne termine qu'à trois points de Charleroi". La Louvière doit désormais tourner la page avec la nomination d'un nouveau coach, avec déjà un grand favori évoqué.

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