Trois absents de taille à l'Union : une aubaine pour Malines... et Bruges ? "Ils ne joueront pas à huit"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Trois absents de taille à l'Union : une aubaine pour Malines... et Bruges ? "Ils ne joueront pas à huit"
Photo: © photonews

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Fred Vanderbiest ne s'est pas avoué vaincu d'avance en conférence de presse avant le déplacement de Malines à l'Union. Mais selon lui, les absences de Kevin Mac Allister et d'Adem Zorgane n'auront que peu d'impact, puisqu'ils seront remplacés par des joueurs envieux de se montrer.

Même s'il sera compliqué de ramener un résultat positif du Parc Duden, Malines pourrait jouer un grand rôle... dans la course au titre ce week-end en profitant des trois absences de taille à l'Union pour offrir un boulevard au Club de Bruges.

Les champions en titre seront en effet privés de Christian Burgess (suspendu pour abus de cartes jaunes et non pour ses propos de la semaine dernière, qui ne lui ont valu "que" deux matchs avec sursis), Kevin Mac Allister et d'Adem Zorgane. Une situation relativisée par Fred Vanderbiest en conférence de presse, qui estime que cela n'aura pas grand impact sur la physionomie de la rencontre.

"Oui, mais je pense que l'Union jouera quand même à onze et pas à huit", s'est amusé l'entraîneur de Malines. "Les joueurs qui vont prendre leur place voudront prouver qu'ils méritent leur place dans cette équipe. Ils ont vécu tellement de choses sur ces trois ou quatre dernières saisons, notamment en Ligue des Champions, qu'ils savent gérer la pression. Ils savent aussi qu'ils peuvent facilement garder leurs cages inviolées."

Fred Vanderbiest se méfie des phases arrêtées de l'Union

De quoi rassurer les Unionistes, qui font preuve de plus de difficultés offensives qu'à leur habitude. "Ils font parfois la différence sur coup de pied arrêté ou en contre-attaque, mais ce n'est pas toujours le cas. À domicile contre Gand, ils n'ont pas pu faire mieux que 0-0. Il faut rester concentré pendant 95 minutes face à eux, c'est notre seule chance d'obtenir quelque chose."


Fred Vanderbiest a insisté sur les phases arrêtées, la plus grande force de cette Union. "Ils ont sept joueurs qui mesurent près de deux mètres", a-t-il souri, avant d'évoquer ses retrouvailles avec Rob Schoofs qui, selon son ancien entraîneur, peut être satisfait de sa saison. "Ce sera un plaisir de le revoir", a glissé le T1 de Malines, qui ne voudra cependant lui faire aucun cadeau sur le terrain.

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