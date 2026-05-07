Voici la sanction de Christian Burgess suite à ses propos après STVV-Union

Après la défaite de l'Union à Saint-Trond, Christian Burgess avait tenu des propos très critiques envers l'arbitrage. Il connaît sa sanction.

Le duel entre Saint-Trond et l'Union Saint-Gilloise avait tourné à l'aigre rapidement pour les champions en titre. Après douze minutes, Kevin Mac Allister était exclu pour un geste violent envers un Trudonnaire qui partait vers le but. Et en toute fin de temps additionnel, le STVV obtenait un penalty permettant de prendre les 3 points.

La frustration était grande du côté de l'USG et notamment de son capitaine Christian Burgess. Après la rencontre, au micro de DAZN, l'Anglais avait tenu des propos sévères à l'encontre de l'arbitrage, estimant que le référé avait paru "impatient" d'exclure un joueur unioniste et se demandant "ce qui pouvait bien se passer en coulisses".

Deux matchs de suspension avec sursis pour Christian Burgess

Sans surprise, ces propos ne resteront pas impunis. Très vite, le parquet de l'Union Belge avait lancé une procédure et une enquête, qui ont désormais livré leur verdict.

Le Nieuwsblad rapporte ainsi que le parquet fédéral a décidé d'infliger deux matchs de suspension avec sursis pour Christian Burgess, qui ne manquera donc aucun match de championnat suite à ces propos.

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L'Union Saint-Gilloise peut naturellement toujours aller en appel de cette décision, mais en l'état, cette sanction permet au moins d'éviter à David Hubert de perdre un joueur pour les matchs cruciaux à venir. Du moins si Burgess se tient à carreau lors des prochaines rencontres...