"C'est l'aspect sur lequel je veux travailler" : Jérémy Doku se fixe un nouvel objectif après son match XXL avec Manchester City

Irrésistible avec Manchester City, Jérémy Doku enchaîne les buts et porte son équipe dans la course au titre.

Jérémy Doku n'arrête plus de faire lever les supporters de Manchester City. Depuis plusieurs semaines, le Belge enchaîne les prestations décisives et devient l'un des hommes forts de cette fin de saison. Ce week-end encore, l'ancien joueur d'Anderlecht s'est illustré face à Brentford avec une superbe frappe du pied droit dans la lucarne pour ouvrir le score après l'heure de jeu.

Doku a peut-être débloqué un nouveau jutsu



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Doku garde City envie

Dans le même temps, City continue son duel étouffant avec Arsenal pour le titre en Premier League. À une journée de la fin, deux points séparent les deux équipes. Avec quatre matchs de suite en étant décisif, quatre buts et trois passes décisives, le Diable Rouge est devenu incontournable dans le système de Pep Guardiola.

Plus de buts facile pour soigner ses statistiques

Doku a livré une analyse très honnête de sa saison après la rencontre. "Quand je regarde mes buts cette saison, je ne vois aucun tap-in", a-t-il expliqué. Le Belge a comparé son style à celui de Raheem Sterling à l'époque de Manchester City. "Quand je regarde Sterling et ses saisons ici, il marquait cinq, six ou sept buts faciles par saison. Moi, mes buts sont souvent de très beaux buts, mais je veux aussi marquer ces buts simples au second poteau."

Le joueur de 23 ans sait exactement ce qu'il doit améliorer pour franchir un nouveau cap. "Ces beaux buts seront là, mais je dois ajouter des buts faciles à mon jeu. Être présent au bon endroit, finir les actions simplement, c'est l'aspect sur lequel je veux travailler", a confié Doku. Une lucidité qui plaît à Pep Guardiola.



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Guardiola a vu le changement

Pep Guardiola a tenu à saluer l'évolution de son joueur. "C'est un professionnel incroyable. Son âme est beaucoup plus calme aujourd'hui. Dans sa vie personnelle aussi, il est devenu très religieux et cela l'aide énormément", a expliqué Guardiola.

Une excellente nouvelle pour la Belgique avant le Mondial du 15 juin. Avec Doku en pleine confiance et Mika Godts également en forme avec l"Ajax, Rudi Garcia peut avoir le sourire.