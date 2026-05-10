"Hoefkens out" : le NAC de Carl Hoefkens relégué, les supporters réclament son départ

C'est fini pour le NAC Breda, relégué en Keuken Kampioen Divisie. Les supporters réclament le départ de Carl Hoefkens, jugé responsable.

Malgré sa victoire (2-0) face à Heerenveen ce dimanche, c'est mathématique : le NAC Breda est relégué en Keuken Kampioen Divisie (D2). Le club de Carl Hoefkens n'avait plus son sort entre les mains dans cette avant-dernière journée de championnat des Pays-Bas.

La rencontre a été interrompue après que des supporters aient jeté des fumigènes sur le terrain. Avant et après la rencontre, la tension était à son comble, avec notamment des banderoles s'en prenant à Carl Hoefkens : le coach belge n'est plus soutenu par son public.

Hoefkens sur le départ au NAC ?

"Hoefkens out", lisait-on ainsi sur ces banderoles. Voilà plusieurs semaines déjà que l'ancien entraîneur du Standard et du Club de Bruges est sous pression, et cette relégation désormais acquise pourrait bien être la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Supporters van NAC zijn klaar met trainer Carl Hoefkens en technisch directeur Peter Maas. #NAC pic.twitter.com/Tlj41DdlW9 — LV (@leon_voskamp) May 10, 2026

Ces derniers mois, le NAC Breda a également fait la une aux Pays-Bas pour une autre raison : le club de Carl Hoefkens a été l'un de ceux à la base du fameux "Passportgate".





Le NAC a dénoncé auprès de la fédération le fait que plusieurs joueurs binationaux, ayant opté pour une autre nationalité sportive, avaient perdu leur passeport néerlandais... et n'auraient donc pas dû jouer face à eux en Eredivisie sans avoir obtenu leur permis de travail.