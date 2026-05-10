Menacé de divorce par sa femme si le transfert aboutit ? La folle rumeur autour de Thibaut Courtois

Scott Crabbé, journaliste football
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Menacé de divorce par sa femme si le transfert aboutit ? La folle rumeur autour de Thibaut Courtois
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Mine de rien, Thibaut Courtois entre dans sa dernière année de contrat au Real Madrid. Il y fait toujours l'unanimité mais semble également susciter des convoitises.

Demain, Thibaut Courtois fêtera ses 34 ans. Un fameux cap physiologique pour un joueur professionnel, surtout lorsqu'on évolue dans un club de la trempe du Real Madrid. Mais entre les perches, le Limbourgeois semble encore avoir plusieurs belles années devant lui : sa rupture du ligament croisé semble n'être qu'un lointain souvenir, malgré quelques légers pépins physiques ponctuels.

Toujours bien dans ses gants, Courtois fait toutefois face à des mois décisifs pour la suite de sa carrière. Il rentre en effet dans la dernière année de son contrat le liant au Real. Pour la direction, la situation est simple : si Courtois ne prolonge pas, il pourra partir gratuitement dans un an.

En termes de rentabilité, la maison blanche n'est plus à ça près : son transfert à 35 millions en provenance de Chelsea en 2018 est amorti depuis bien longtemps. Mais certains clubs pourraient être tentés de forcer la main dès cet été.

La rumeur Al Qadsiah pour Courtois

En Arabie saoudite, une rumeur partagée par le compte de Sevromweh, relayé par plusieurs médias consequents, fait parler : elle explique que le club d'Al Qadsiah (où évolue un certain Koen Casteels) fait le forcing pour signer le Diable Rouge.  Notre compatriote suivrait même déjà le championnat depuis un moment et serait enclin à le rejoindre. Mais il y a un 'mais'. Le dossier serait fortement compliqué par la femme de Thibaut Courtois, qui aurait menacé son mari de divorce en cas de départ en Arabie Saoudite.

A ce stade, difficile d'évaluer la véracité et la plausibilité d'une telle information. Mais elle illustre tout de même une réalité : comme Kevin De Bruyne l'été dernier, comme Romelu Lukaku dans les prochains mois, Thibaut Courtois, lui aussi parmi les derniers représentants de la génération dorée, doit à son tour se préparer à penser à quoi ressembleront ses derniers tours de piste, entre sa soif de vaincre inébranlable au plus haut niveau et l'appel du pied de compétitions plus exotiques.

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