Pas de faux pas de Genk contre Westerlo, le Standard aura une vraie "finale" à disputer

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Pas de faux pas de Genk contre Westerlo, le Standard aura une vraie "finale" à disputer
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La course au barrage européen sera passionnante jusqu'au bout : alors que Charleroi l'a encore emporté, le KRC Genk a répondu de la même manière contre Westerlo.

Qui l'eut cru ? Dans cette phase finale de championnat, c'est peut-être bien en Europe Playoffs que le classement est le plus serré et le suspens le plus présent. Alors qu'en PO1, l'Union et Bruges sont les seuls en lice pour le titre et STVV déjà assuré de la troisième place, quatre équipes peuvent encore remporter les Europe Playoffs.

Après la victoire du Standard vendredi, qui a laissé les Rouches en tête du classement et mis la pression sur ses poursuivants, le Sporting Charleroi a répondu parfaitement en allant s'imposer à l'Antwerp cet après-midi. Et le KRC Genk, qui n'avait pas vraiment droit à l'erreur, n'a pas tremblé par la suite contre Westerlo.

Le KRC Genk revient à hauteur du Standard

Les Limbourgeois ont cependant dû attendre la seconde période pour faire la différence. Pire : en première mi-temps, c'est bien le KVC Westerlo qui dominait les échanges et a failli ouvrir le score via Ayyadmanesh, mais Brughmans était attentif.

En début de seconde période encore, Brughmans devait sauver ses couleurs (49e), mais Genk commençait à prendre ses marques. El Ouahdi, fraîchement chaussé du Soulier d'Ebène, manquait de fêter ça par un but, mais c'est finalement Aaron Bibout qui soulageait la Cegeka Arena (64e, 1-0). Robin Mirisola, ensuite, faisait le break à la 69e minute de jeu, inscrivant son quatrième but de la saison. 

Alors que Westerlo continuait de pousser pour au moins réduire l'écart, Junya Ito allait finir par tuer le match à la 84e (3-0), offrant les trois points à Genk qui revient ainsi à égalité de points avec le Standard - mais est devant les Rouches au classement. 

Karetsas et Heymans blessés 

Malgré cette victoire précieuse, on faisait la grimace côté genkois : en première période, Nicky Hayen a vu sortir coup sur coup Konstantinos Karetsas et Daan Heymans, blessés. C'est pour l'international grec que l'inquiétude était la plus forte, Karetsas ayant quitté le terrain en larmes.

Sachant qu'un départ cet été est plus que probable, Kos Karetsas a peut-être disputé ses dernières minutes pour le KRC Genk s'il manque plusieurs semaines de compétition. Heymans, lui, est sorti juste avant la mi-temps pour Aaron Bibout, le buteur. 

Le Standard et Genk s'offrent une "finale" le 16 mai

Désormais à égalité de points, le Standard et Genk sont donc largement favoris dans la course au barrage européen. Ca tombe bien : samedi prochain, à Sclessin, les Rouches reçoivent les Limbourgeois pour un match qui promet d'être électrique.

Mathématiquement, rien ne sera décidé le week-end prochain, mais celui qui l'emporte s'offrira un joker particulièrement bienvenu avant les deux derniers matchs des Europe Playoffs. Sachant que le Standard va à Westerlo puis reçoit le Standard, ce serait particulièrement bienvenu pour les Rouches. 

Et en cas de partage, bien sûr, tout sera relancé : Charleroi reçoit en parallèle Westerlo et le vainqueur de ce match pourrait revenir à un petit point de la tête. Quand on vous dit que c'est en Europe Playoffs qu'on s'amuse le plus en cette fin de saison... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Standard

Plus de news

Le "beau geste" de Janssen a coûté cher : "Je ne comprends pas pourquoi Hairemans a tiré"

Le "beau geste" de Janssen a coûté cher : "Je ne comprends pas pourquoi Hairemans a tiré"

22:20
Courtois n'a rien pu faire : le Barça remporte aisément le Clasico et est sacré champion d'Espagne

Courtois n'a rien pu faire : le Barça remporte aisément le Clasico et est sacré champion d'Espagne

23:05
"Je ne les trouvais pas si bons" : un Malinois pas impressionné par l'Union malgré la lourde défaite

"Je ne les trouvais pas si bons" : un Malinois pas impressionné par l'Union malgré la lourde défaite

22:40
🎥 Auteur du geste du week-end, Anouar Ait El Hadj prévient Anderlecht : "Je vais me tuer sur le terrain"

🎥 Auteur du geste du week-end, Anouar Ait El Hadj prévient Anderlecht : "Je vais me tuer sur le terrain"

22:00
Scénario fou en Serie A : malgré un but de Mandela Keita, la Roma gagne à Parme... à la 101e minute

Scénario fou en Serie A : malgré un but de Mandela Keita, la Roma gagne à Parme... à la 101e minute

21:20
Biondic montre la voie, première pour Sylla : les notes de l'Union contre Malines Analyse

Biondic montre la voie, première pour Sylla : les notes de l'Union contre Malines

20:45
"Hoefkens out" : le NAC de Carl Hoefkens relégué, les supporters réclament son départ

"Hoefkens out" : le NAC de Carl Hoefkens relégué, les supporters réclament son départ

21:00
Les suspensions n'ont pas prêté à conséquence : l'Union au petit trot, Bruges toujours en ligne de mire

Les suspensions n'ont pas prêté à conséquence : l'Union au petit trot, Bruges toujours en ligne de mire

20:26
Charleroi s'en sort bien : "Le pire match de nos Playoffs !"

Charleroi s'en sort bien : "Le pire match de nos Playoffs !"

19:50
9
Leandro Trossard marque peut-être le but du titre pour Arsenal, qui remporte un match capital

Leandro Trossard marque peut-être le but du titre pour Arsenal, qui remporte un match capital

19:32
Marco Ilaimaharitra décisif... des mains pour relancer le Standard : "Pas prévu que je monte si tôt"

Marco Ilaimaharitra décisif... des mains pour relancer le Standard : "Pas prévu que je monte si tôt"

14:30
L'invincible Mohamed Koné : Charleroi s'impose dans la douleur face à l'Antwerp

L'invincible Mohamed Koné : Charleroi s'impose dans la douleur face à l'Antwerp

18:20
2
Colin Coosemans a fait dégoupiller La Gantoise : "Ils n'avaient qu'à gagner..."

Colin Coosemans a fait dégoupiller La Gantoise : "Ils n'avaient qu'à gagner..."

19:00
Karel Geraerts poussé vers la sortie : Reims aurait choisi son successeur

Karel Geraerts poussé vers la sortie : Reims aurait choisi son successeur

18:00
Pour gagner la Coupe, le RSCA doit jouer comme en première mi-temps... avec l'état d'esprit de la seconde Analyse

Pour gagner la Coupe, le RSCA doit jouer comme en première mi-temps... avec l'état d'esprit de la seconde

17:20
5
Mbaye Leye donne des nouvelles de Rik De Mil après son malaise contre Anderlecht

Mbaye Leye donne des nouvelles de Rik De Mil après son malaise contre Anderlecht

17:40
Siebe Van Der Heyden admet : "J'ai provoqué le carton rouge de Cvetkovic"

Siebe Van Der Heyden admet : "J'ai provoqué le carton rouge de Cvetkovic"

17:00
1
La bêtise de Cvetkovic, la roublardise de Coosemans : les cotes d'Anderlecht à La Gantoise Analyse

La bêtise de Cvetkovic, la roublardise de Coosemans : les cotes d'Anderlecht à La Gantoise

16:45
Virton est officiellement champion de D1 ACFF et monte en Challenger Pro League

Virton est officiellement champion de D1 ACFF et monte en Challenger Pro League

17:07
Grosse frayeur pour Rik De Mil face à Anderlecht : voici pourquoi il a dû quitter son banc en plein match

Grosse frayeur pour Rik De Mil face à Anderlecht : voici pourquoi il a dû quitter son banc en plein match

16:30
Le Club de Bruges avantagé contre Saint-Trond ? Un ancien arbitre réagit à la phase polémique

Le Club de Bruges avantagé contre Saint-Trond ? Un ancien arbitre réagit à la phase polémique

16:00
Casper Nielsen, nouveau "Monsieur Bangers" du Standard : "Cette première place ne doit rien changer pour nous" Interview

Casper Nielsen, nouveau "Monsieur Bangers" du Standard : "Cette première place ne doit rien changer pour nous"

10:30
10
Réduit à 10 suite à un geste idiot de Cvetkovic, Anderlecht tient bon et prend un point à La Gantoise

Réduit à 10 suite à un geste idiot de Cvetkovic, Anderlecht tient bon et prend un point à La Gantoise

15:32
Coup dur pour Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic pourrait manquer la finale contre l'Union

Coup dur pour Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic pourrait manquer la finale contre l'Union

15:20
1
José Mourinho pour sauver Thibaut Courtois et le Real Madrid ? Le Special One sort du silence

José Mourinho pour sauver Thibaut Courtois et le Real Madrid ? Le Special One sort du silence

15:00
Surprise sur le banc d'Anderlecht : Antoine Sibierski aux côtés du staff !

Surprise sur le banc d'Anderlecht : Antoine Sibierski aux côtés du staff !

13:45
La presse anglaise bluffée par la performance de Senne Lammens avec Manchester United

La presse anglaise bluffée par la performance de Senne Lammens avec Manchester United

14:04
🎥 Un carton rouge trop sévère face au Club de Bruges ? Saint-Trond ne digère pas la décision de la VAR

🎥 Un carton rouge trop sévère face au Club de Bruges ? Saint-Trond ne digère pas la décision de la VAR

13:30
2
La Serie A secouée par une nouvelle affaire de racisme

La Serie A secouée par une nouvelle affaire de racisme

13:00
Le Clasico le plus tendu de ces dernières années ? Thibaut Courtois revient en plein chaos

Le Clasico le plus tendu de ces dernières années ? Thibaut Courtois revient en plein chaos

12:20
"Ce qui doit arriver arrivera" : Ivan Leko se projette vers le match du titre contre l'Union Saint-Gilloise

"Ce qui doit arriver arrivera" : Ivan Leko se projette vers le match du titre contre l'Union Saint-Gilloise

12:00
Anderlecht doit défendre sa 4e place : Gand et Malines n'ont pas abandonné

Anderlecht doit défendre sa 4e place : Gand et Malines n'ont pas abandonné

11:30
Trois suspendus mais deux retours pour David Hubert : les compos probables d'Union - Malines

Trois suspendus mais deux retours pour David Hubert : les compos probables d'Union - Malines

11:00
Vincent Kompany ne veut pas que le Bayern Munich tombe dans ce piège

Vincent Kompany ne veut pas que le Bayern Munich tombe dans ce piège

10:00
"Il a été exceptionnel", "Physiquement très fort" : Jérémy Doku impressionne toute l'Angleterre

"Il a été exceptionnel", "Physiquement très fort" : Jérémy Doku impressionne toute l'Angleterre

09:39
"On peut écrire l'Histoire" : le Club de Bruges n'a plus peur de le dire

"On peut écrire l'Histoire" : le Club de Bruges n'a plus peur de le dire

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 2

 Journée 7
Standard Standard 2-1 OH Louvain OH Louvain
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved