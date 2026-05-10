Pas de faux pas de Genk contre Westerlo, le Standard aura une vraie "finale" à disputer

La course au barrage européen sera passionnante jusqu'au bout : alors que Charleroi l'a encore emporté, le KRC Genk a répondu de la même manière contre Westerlo.

Qui l'eut cru ? Dans cette phase finale de championnat, c'est peut-être bien en Europe Playoffs que le classement est le plus serré et le suspens le plus présent. Alors qu'en PO1, l'Union et Bruges sont les seuls en lice pour le titre et STVV déjà assuré de la troisième place, quatre équipes peuvent encore remporter les Europe Playoffs.

Après la victoire du Standard vendredi, qui a laissé les Rouches en tête du classement et mis la pression sur ses poursuivants, le Sporting Charleroi a répondu parfaitement en allant s'imposer à l'Antwerp cet après-midi. Et le KRC Genk, qui n'avait pas vraiment droit à l'erreur, n'a pas tremblé par la suite contre Westerlo.

Le KRC Genk revient à hauteur du Standard

Les Limbourgeois ont cependant dû attendre la seconde période pour faire la différence. Pire : en première mi-temps, c'est bien le KVC Westerlo qui dominait les échanges et a failli ouvrir le score via Ayyadmanesh, mais Brughmans était attentif.

En début de seconde période encore, Brughmans devait sauver ses couleurs (49e), mais Genk commençait à prendre ses marques. El Ouahdi, fraîchement chaussé du Soulier d'Ebène, manquait de fêter ça par un but, mais c'est finalement Aaron Bibout qui soulageait la Cegeka Arena (64e, 1-0). Robin Mirisola, ensuite, faisait le break à la 69e minute de jeu, inscrivant son quatrième but de la saison.





Alors que Westerlo continuait de pousser pour au moins réduire l'écart, Junya Ito allait finir par tuer le match à la 84e (3-0), offrant les trois points à Genk qui revient ainsi à égalité de points avec le Standard - mais est devant les Rouches au classement.

Karetsas et Heymans blessés

Malgré cette victoire précieuse, on faisait la grimace côté genkois : en première période, Nicky Hayen a vu sortir coup sur coup Konstantinos Karetsas et Daan Heymans, blessés. C'est pour l'international grec que l'inquiétude était la plus forte, Karetsas ayant quitté le terrain en larmes.

Sachant qu'un départ cet été est plus que probable, Kos Karetsas a peut-être disputé ses dernières minutes pour le KRC Genk s'il manque plusieurs semaines de compétition. Heymans, lui, est sorti juste avant la mi-temps pour Aaron Bibout, le buteur.

Le Standard et Genk s'offrent une "finale" le 16 mai

Des images qu’on déteste voir …Courage au petit prince qu’est Kos Karetsas, sorti en larmes du terrain.On espère rien de bien trop grave pour l’international grec. pic.twitter.com/YI9oSuaqaf — Signal Foot BE (@SignalFootBE) May 10, 2026

Désormais à égalité de points, le Standard et Genk sont donc largement favoris dans la course au barrage européen. Ca tombe bien : samedi prochain, à Sclessin, les Rouches reçoivent les Limbourgeois pour un match qui promet d'être électrique.

Mathématiquement, rien ne sera décidé le week-end prochain, mais celui qui l'emporte s'offrira un joker particulièrement bienvenu avant les deux derniers matchs des Europe Playoffs. Sachant que le Standard va à Westerlo puis reçoit le Standard, ce serait particulièrement bienvenu pour les Rouches.

Et en cas de partage, bien sûr, tout sera relancé : Charleroi reçoit en parallèle Westerlo et le vainqueur de ce match pourrait revenir à un petit point de la tête. Quand on vous dit que c'est en Europe Playoffs qu'on s'amuse le plus en cette fin de saison...