Ce club de Pro League ne traîne pas et a déjà lancé sa préparation pour la saison prochaine

La Coupe du monde n'a pas encore commencé, mais certaines équipes ont déjà lancé leur préparation pour la nouvelle saison. À Courtrai, le premier entraînement était au programme ce jeudi matin.

Du lundi 8 au mercredi 10 juin, les joueurs de Courtrai ont passé les traditionnels tests médicaux et physiques. Ce jeudi 11 juin, place à la première séance sur le terrain.

"Les supporters auront ensuite l’occasion de voir les joueurs de près ce samedi 13 juin, à l’occasion du premier entraînement ouvert", ont indiqué les Kerels dans un communiqué. "Celui-ci aura lieu sur le quatrième terrain de l’Académie des jeunes du KVK. L’accès sera évidemment entièrement gratuit. En plus de l’entraînement, des stands de restauration et de boissons seront également prévus afin que les supporters puissent retrouver l’équipe dans une ambiance conviviale."

Courtrai lance déjà sa préparation pour la nouvelle saison

La presse était déjà présente lors du premier entraînement "classique" de Courtrai. À cette occasion, l’entraîneur Michiel Jonckheere a notamment pris la parole pour évoquer les ambitions du club en vue de cette nouvelle saison. Promu en Jupiler Pro League, Courtrai ne compte pas faire de la figuration.

"C’est toujours un peu comme une première rentrée des classes, mais je ne suis pas quelqu’un qui devient vite nerveux", a confié Michiel Jonckheere à Sporza. "Pour beaucoup de gens, cela peut sembler tôt, mais pour nous, les vacances ont été longues, de la mi-avril jusqu’à maintenant. Cela fait quand même un certain temps. Beaucoup de joueurs sont heureux que cela recommence."

Courtrai cherche des renforts pour atteindre ses objectifs

"Mon état d’esprit, et celui du club, n’est pas simplement d’être heureux de se maintenir en tant que promu. Si nous terminons quinzièmes, nous ne serons pas simplement satisfaits", a clairement expliqué Michiel Jonckheere. "Aujourd’hui, nous voulons plus. Nous sommes un club qui veut compter en première division et nous sommes un club avec une certaine tradition."





"Nous devons nous armer pour réaliser une saison stable. Pour cela, il faudra encore nous renforcer, il ne faut pas tourner autour du pot", a-t-il ajouté, envoyant au passage un message clair à la direction du KV Courtrai. Reste à voir si des renforts arriveront rapidement...