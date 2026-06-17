LIVE Coupe du monde du 17/6 : Lionel Messi fond en larmes, Kalidou Koulibaly pousse un petit coup de gueule
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
L'ancien joueur du KRC Genk Kalidou Koulibaly déplore l'absence des supporters africains
"La fédération a fait le travail pour que nous ayons nos parents ou notre famille proche avec nous. Mais il est vrai que certains supporters n'ont pas pu se rendre en Amérique. Je pense que chaque équipe peut avoir ses supporters, donc je ne comprends pas pourquoi les équipes d'Afrique ne peuvent pas avoir les leurs.
Je ne veux pas parler de politique ou de ce genre de choses. Je veux juste parler de football, profiter du football, et je pense que le football est pour tout le monde. Je veux juste dire cela et j'espère que la situation s'arrangera, mais pour moi, le plus important est que nous devons jouer pour notre peuple."
Source : The Athletic.
Olivier Giroud félicite Kylian Mbappé pour son record
Grâce à son doublé face au Sénégal (3-1), Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (58 buts) et a dépassé son ancien coéquipier Olivier Giroud. Ce dernier lui a adressé un message via une publication sur les réseaux sociaux du LOSC.
"Mon Kyks. Bravo, félicitations, ça y est. Tu es le meilleur buteur de l'équipe de France. La suite logique, j'ai envie de dire. Donc maintenant, je te souhaite d'en marquer encore 50 autres et de dépasser le record de sélections d'Hugo (Lloris). Voilà mon poulet. Grosses bises."
Notre numéro 9️⃣ Olivier Giroud a tenu à féliciter Kylian Mbappé, qui l'a dépassé hier en devenant le meilleur buteur de l'Histoire des Bleus avec 58 buts 🥇🇫🇷— LOSC (@losclive) June 17, 2026
𝑭𝒆́𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 @KMbappe 👏 pic.twitter.com/5wP9H5Ahim
Pourquoi les Diables sont troisièmes du groupe G, et qu’est-ce que ça pourrait changer pour la suite ?
Pas de panique pour les Diables rouges, troisièmes du groupe G à l’issue de la première journée. La Belgique est toujours favorite pour remporter son groupe, et la République Tchèque demeure l’un des adversaires les plus probables en seizième de finale. (Lire la suite)
Lionel Messi fond en larmes après son premier but au Mondial 2026
Triple buteur avec l'Argentine pour son premier match à la Coupe du monde 2026, Lionel Messi s'est montré ému après sa première réalisation. "J’ai pleuré après le premier but, oui… C’était quelque chose qui n’avait rien à voir avec le football," a-t-il déclaré en zone mixte. "J’ai traversé des jours difficiles, mais je suis reconnaissant envers toute la délégation et mes coéquipiers, car ils ont toujours été à mes côtés et m’ont donné beaucoup de force."
Lionel Messi est seul en tête du classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du monde 2026. L'Argentin est le seul joueur à avoir inscrit un triplé jusqu'à présent.
Messi llorando despues de hacer el primer gol... empezó a llover pic.twitter.com/xBFWFrUPgy— Leonel Salas (@LeoSal4s) June 17, 2026
Un serpent venimeux dans le camp allemand
Cette Coupe du monde est décidément celle des anecdotes rocambolesques. "On a croisé un serpent hier au camp d'entraînement, et on nous a dit qu'il était venimeux", a déclaré le capitaine Joshua Kimmich en conférence de presse. "S'il vous mord, vous devez aller à l'hôpital. Je ne pense pas qu'il puisse vous tuer, mais cela reste dangereux."
Une rencontre qui n'a pas fait rire les joueurs de la Mannschaft. "On se prépare pour le plus grand tournoi du monde, et on se retrouve à devoir faire attention à où on met les pieds. En Allemagne, on se concentre sur la tactique, les blessures et l'adversaire. Ici, il faut aussi faire attention à ce qui peut se cacher dans l'herbe."
Snakes on a train(ing pitch)!— BBC Sport (@BBCSport) June 16, 2026
Captain Joshua Kimmich and his team-mates reportedly came up against a copperhead, a venomous snake commonly found in North Carolina, at their base camp in Winston-Salem 🐍 pic.twitter.com/AT7rTRzq5M
Neymar enfin à l'entraînement
C'est l'une des bonnes nouvelles de la journée. Neymar a effectué sa première séance d'entraînement depuis le début de la Coupe du monde. Blessé, la star brésilienne n'a toutefois réalisé que des exercices physiques en individuel et n'a pas encore eu de contact avec le ballon, ni avec ses coéquipiers sur le terrain.
Pas apte à jouer le match d'ouverture de la Seleçao face au Maroc, Neymar ne devrait pas l'être non plus pour le deuxième match du Brésil contre Haïti, dans trois jours. Il pourrait éventuellement faire ses débuts dans ce Mondial dans sept jours contre l'Écosse, voire au stade des seizièmes de finale.
Neymar treina em campo com a seleção brasileira pela primeira vez nos Estados Unidos.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 16, 2026
Dê tênis e não chuteira, o camisa 10 fez exercícios físicos, ainda sem contato com a bola ou os demais jogadores.
Via: @geglobo
📽️@CBF_Futebol pic.twitter.com/rssViN9UMA
L'Autriche bat la Jordanie dans la douleur
Dernière rencontre de la nuit européenne : Autriche - Jordanie. C'est Romano Schmid (Werder Brême) qui a frappé le premier pour donner l'avantage aux hommes de Ralf Rangnick dès la 21e minute. Méritoirement, la Jordanie a égalisé au retour des vestiaires via Ali Olwan (50e) avant le but annulé de Marko Arnautovic (37 ans), tout juste monté au jeu, pour une faute de main (67e).
L'Autriche a toutefois repris l'avantage dans les minutes suivantes grâce au but contre son camp de Yazan Al Arab, et ne l’a plus lâché. Dans le temps additionnel, Marko Arnautovic a même fixé le score à 3-1, sur penalty. Les Autrichiens rejoignent l'Argentine, large vainqueur de l'Algérie grâce à un triplé de Lionel Messi, à la tête du groupe J.
Il est mort de faim : voilà le plan autour de Romelu Lukaku pour la suite du tournoi
Avec tout le respect pour Charles De Ketelaere, contre l’Égypte, Romelu Lukaku nous a clairement manqué en pointe. Au-delà du but contre son camp provoqué, c’est surtout sa simple présence qui a fait défaut : Lukaku terrifie les défenseurs. (Lire la suite)
Doublé pour Haaland, triplé pour Messi !
Après le doublé de Kylian Mbappé avec la France contre le Sénégal, les stars de leur équipe ont répondu présentes, cette nuit. Erling Haaland, premièrement, qui s'est offert un doublé lors de la victoire 1-4 de la Norvège face à l'Irak. Les deux premiers buts en Coupe du monde de l'attaquant de Manchester City, épaulé par Ostigard, auteur du 1-3, et Aymen Hussein, qui a inscrit le 1-4 contre son camp.
Face à l'Algérie, Lionel Messi a offert un nouveau récital lors de la victoire 3-0 de l'Albiceleste. Un triplé pour La Pulga, qui devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, à égalité avec Miroslav Klose. À noter que l'Autriche et la Jordanie s'affrontent à l'heure d'écrire ces lignes (1-0 pour les Autrichiens à la pause).
🇦🇷🇩🇿🇺🇸 | Así reaccionó Scaloni y el cuerpo técnico de la Selección Argentina al triplete de Messi contra Argelia que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. pic.twitter.com/dKHwTZsu4m— La Derecha Diario (@laderechadiario) June 17, 2026
"On sait ce qu'il nous reste à faire" : Trossard annonce la couleur pour les deux prochains matchs des Diables
La Belgique a commencé sa Coupe du Monde 2026 sur un léger couac. Mais Leandro Trossard estime que ce n'est pas un mauvais départ, même s'il concède que désormais, les Diables vont devoir se lâcher. (Lire la suite)
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