LIVE Coupe du monde 21/6
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Rudi Garcia explique l'absence de Jeremy Doku : "Je ne prendrai aucun risque sur le plan médical"
Le verdict est tombé en début d'après-midi heure locale, en soirée heure belge : Jeremy Doku, qui souffre d'une affection respiratoire, sera absent face à l'Iran. Rudi Garcia a expliqué cette décision. (Lire la suite)
Et à la fin, Undav fait émerger l'Allemagne : la Mannschaft a eu très chaud contre la Côte d'Ivoire
L'Allemagne a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire en fin de rencontre (2-1). Une issue cruelle pour les Éléphants, qui avaient ouvert le score en première mi-temps. (Lire la suite)
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