LIVE Coupe du monde 21/6

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Rudi Garcia explique l'absence de Jeremy Doku : "Je ne prendrai aucun risque sur le plan médical"

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Le verdict est tombé en début d'après-midi heure locale, en soirée heure belge : Jeremy Doku, qui souffre d'une affection respiratoire, sera absent face à l'Iran. Rudi Garcia a expliqué cette décision. (Lire la suite)

Et à la fin, Undav fait émerger l'Allemagne : la Mannschaft a eu très chaud contre la Côte d'Ivoire

L'Allemagne a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire en fin de rencontre (2-1). Une issue cruelle pour les Éléphants, qui avaient ouvert le score en première mi-temps. (Lire la suite)

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République tchèque République tchèque 1-1 Afrique du Sud Afrique du Sud
Suisse Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Canada Canada 6-0 Quatar Quatar
Mexique Mexique 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Australie Australie
Ecosse Ecosse 0-1 Maroc Maroc
Brésil Brésil 3-0 Haïti Haïti
Turquie Turquie 0-1 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 5-1 Suède Suède
Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 06:00 Japon Japon
Espagne Espagne 18:00 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 21:00 Iran Iran
Uruguay Uruguay 22/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 22/06 Egypte Egypte
Argentine Argentine 22/06 Autriche Autriche
France France 22/06 Iraq Iraq
Norvège Norvège 23/06 Sénégal Sénégal
Jordanie Jordanie 23/06 Algérie Algérie
Portugal Portugal 23/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Angleterre Angleterre 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Croatie Croatie
Colombie Colombie 24/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
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