Complètement métamorphosé : un flop d'Anderlecht quitte son club en héros

Antonio Milić s'est refait une santé depuis son départ d'Anderlecht. Le défenseur central croate quitte le Lech Poznan après avoir rempli son armoire à trophées et fait remonter sa cote de popularité.

En Belgique, Antonio Milić restera longtemps lié à Marc Coucke. L'ancien international croate (trois sélections sous le plus célèbres des maillots à damier) était arrivé dans notre pays via Ostende en 2015, du temps où les Côtiers disputaient les Playoffs 1.

Après 115 matchs pour le compte du KVO, Milić avait suivi Coucke à Anderlecht en 2018. Mais il ne s'était pas vraiment fait adopter par les supporters mauves, symbolisant en compagnie de joueurs comme Bubacarr Sanneh, Yevgen Makarenko ou Pieter Gerkens les erreurs de casting du club en plein changement de régime.

Un an après son arrivée, Milić a ainsi prêté une saison au Rayo Vallecano. A son retour au Lotto Park, le natif de Split est resté six mois dans le placard avant d'être définitivement cédé au Lech Poznan. En Pologne, sa carrière a en enfin redécollé en janvier 2021.

De zéro à héros à Poznan

Antonio Milić a disputé 179 matchs pour le Lech Poznan, remportant trois titres de champion de Pologne. Cela a valu à Milić de disputer 31 rencontres de Coupe d'Europe, avec notamment un quart de finale en Conférence League lors de la saison 2022/2023.

Aujourd'hui, le club a annoncé le départ de son joueur après cinq saisons à Poznan. Et on comprend au communiqué le statut petit à petit acquis par l'ancien Anderlechtois. "Antonio, nous ne disons pas « au revoir », mais « à bientôt » ", peut-on lire.





Antonio Milić sera ainsi mis à l'honneur sur la pelouse lors du match de Supercoupe de Pologne prévu en guise officieuse de reprise de la saison. Le Croate est donc désormais libre. Un club belge tentera-t-il le coup ? Sans doute pas Anderlecht, sans doute pas Ostende (désormais renommé KV Diksmuide Oostende en D2 Amateurs), en tout cas.