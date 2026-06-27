Enfin titulaire depuis son départ d'Anderlecht ? Maxime Dupé rebondit pour retrouver du temps de jeu

Scott Crabbé, journaliste football
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Enfin titulaire depuis son départ d'Anderlecht ? Maxime Dupé rebondit pour retrouver du temps de jeu
Photo: © photonews
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Maxime Dupé arrive en fin de contrat à Nice. Il va quitter le Gym après avoir à peine plus joué qu'à Anderlecht.

C'est l'un des cas qui avait fait beaucoup parler quant à la gestion de Jesper Fredberg : débarqué de Toulouse fort d'une solide expérience en France, Maxime Dupé était arrivé à Anderlecht avec le statut de numéro un pour assurer la succession de Bart Verbruggen, parti en Premier League.

Sauf que quelques semaines plus tard, c'est un gardien avec un CV plus ronflant encore qui a signé, en la personne de Kasper Schmeichel. Après avoir débuté la saison comme titulaire, il n'aura fallu à Dupé qu'une erreur pour filer sur le banc et ne plus jamais le quitter.

Maxime Dupé pour aider Nantes à remonter en Ligue 1

En janvier 2024, il avait ainsi quitté Anderlecht gratuitement pour rejoindre Nice (l'ancien club de Schmeichel), comme deuxième gardien. Au moins, les choses étaient claires dès le départ : hormis sept matchs le gardien numéro un était blessé cette saison, Dupé a dû se contenter de quelques matchs de Coupe.

Arrivé en fin de contrat, il a déjà retrouver son nouveau port d'attache : il rebondira au FC Nantes, relégué en Ligue 2. Il est appelé à y remplacer Anthony Lopes. L'ancien gardien de Lyon a signé du côté d'Angers. De quoi valoir à Maxime Dupé une saison comme titulaire ?

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