Le successeur d'Angulo ? Anderlecht sur les traces d'un ancien feu follet de l'Antwerp

Scott Crabbé, journaliste football
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Le successeur d'Angulo ? Anderlecht sur les traces d'un ancien feu follet de l'Antwerp
Photo: © photonews
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Vous souvenez-vous de Chidera Ejuke ? L'ailier nigérian avait alterné entre le chaud et le froid à l'Antwerp il y a deux ans, il pourrait désormais être appelé à se relancer à Anderlecht.

Prêté par le CSKA Moscou pour l'exercice 2023/2024, Chidera Edjuke avait vécu un début d'aventure bien compliqué à l'Antwerp, où Mark van Bommel ne lui avait accordé sa première titularisation qu'au mois de décembre. Mais une fois installé dans le onze, le Nigérian avait apporté un second souffle à l'équipe jusque dans les Playoffs par ses dribbles et sa vivacité.

Sur sa lancée, il avait profité de son regain de forme pour s'offrir un transfert au FC Séville. En Andalousie, il avait assez bien commencé la saison avec quelques titularisations, mais une blessure aux ischio-jambiers a ensuite compliqué les choses.

Ces derniers mois encore, quelques pépins physiques et la concurrence au sein du noyau. Outre un certain Adnan Januzaj, des joueurs comme Neal Maupay et Alexis Sanchez se tirent la bourre en attaque.

Anderlecht prêt à rapatrier Chidera Ejuke en Pro League ?

Anderlecht semble vouloir se porter candidat pour le relancer. Selon le média El Gol Digital, les Mauves prépareraient une offre à hauteur de quatre millions d'euros pour l'attirer et apporter un peu plus de créativité à leur ligne offensive.

Le flanc gauche du Sporting est toujours un poste à pourvoir depuis le départ de Nilson Angulo à Sunderland l'hiver dernier pour plus de 17 millions, d'autant plus que Coba Da Costa (prêté par Getafe) n'a pas convaincu. Vu sa situation financière peu florissante (c'est un euphémisme), le FC Séville serait prêt à collaborer à un transfert. Chidera Ejuke y arrive précisément dans sa dernière année de contrat, un départ semble donc dans l'intérêt de tout le monde.

Ces dernières années, Anderlecht a souvent fait affaire avec les Andalous pour des joueurs en manque de temps de jeu, on pense notamment aux venues de Ludwig Augustinsson, Thomas Delaney et Federico Gattoni.

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