Aperçu en Ligue des Champions cette semaine : un tout nouveau rôle pour Roberto Martinez

Scott Crabbé, journaliste football
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Aperçu en Ligue des Champions cette semaine : un tout nouveau rôle pour Roberto Martinez
Photo: © photonews
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Roberto Martinez est sans club depuis son départ de la sélection portugaise. Mais il ne reste pas inactif pour autant : il travaille d'ailleurs pour l'UEFA.

Mercredi soir, Roberto Martinez était à Côme à l'occasion de la démonstration de l'équipe de Cesc Fabregas contre Manchester United. Non pas pour prendre la place de Michael Carrick sur le banc des Red Devils (encore que...) mais bien pour l'UEFA.

Un observateur avisé

L'ancien sélectionneur des Diables est en effet devenu observateur technique. Pour sa première vraie période sans club ni sélection depuis le début de sa carrière, l'Espagnol de 53 ans apporte ses analyses techniquo-tactiques sur le site de l'UEFA.

Celle de mercredi tournait autour de Nico Paz, auteur de deux buts et un assist pour Côme. Martinez s'est rapidement enflammé : "C'est digne d'une star. On aurait dit Maradona, ce type de joueur qui porte toute l'équipe sur ses épaules".

Roberto Martinez sous le charme de Nico Paz

Le natif de Balaguer a analysé les deux buts de l'Argentin. "J'adore le toucher de balle clinique de Nico. C'est un footballeur exceptionnel, doté d'un excellent équilibre et qui aime avoir le contrôle du ballon. On voyait bien ce qu'il allait faire sur le premier but. On voyait l'espace dont il disposait. L'exécution était parfaite".

Le second est du même acabit : "Il a parcouru près de 25 mètres balle au pied, puis il est arrivé au fond des filets et a marqué. Il a été d'une efficacité redoutable", conclut Martinez. Le reverra-t-on bientôt en Belgique pour un match du Club de Bruges ?

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