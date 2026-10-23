Pas apprécié à sa juste valeur ? Un expatrié devient le meilleur buteur de l'histoire de la Conférence League

Scott Crabbé, journaliste football
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Pas apprécié à sa juste valeur ? Un expatrié devient le meilleur buteur de l'histoire de la Conférence League
Photo: © photonews
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Cyriel Dessers en est à sa deuxième saison au Panathinaikos. Le club grec lui permet de reprendre ses bonnes vieilles habitudes en Conférence League.

Depuis son départ de Genk, Cyriel Dessers a bien voyagé, devenant un habitué du marquoir de Feyenoord, Cremonese, des Glasgow Rangers et maintenant du Panathinaikos. Freiné par de multiples blessures la saison dernière, il revient désormais en forme.

Le coéquipier d'Anas Zaroury a déjà marqué plus de buts que lors du dernier exercice : deux en championnat, mais surtout six en Conférence League. Hier, il a encore planté un doublé lors de la victoire 1-5 des siens sur le terrain du Kairat Almaty.

Dessers se régale au Kazakhstan

Entre la Coupe d'Europe et lui, c'est une belle histoire d'amour. Dessers a marqué dans chacune des trois compétitions continentales, mais la Conférence League semble trouver encore un peu plus grâce à ses yeux.

Meilleur buteur de l'édition 2021/2022 avec Feyenoord, il profite de son excellent début de saison pour redevenir le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 13 buts en 15 matchs, à égalité avec Mikael Ishak, l'attaquant du Lech Poznan.

Cette saison, le Suédois est actif en Europa League, Dessers pourrait donc bien profiter de la suite de sa campagne pour prendre seul la première place. Il ne croisera d'ailleurs pas de club belge sur sa route.

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