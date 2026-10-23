Thibaut Courtois établit son top 5 des meilleurs gardiens de tous les temps (et il ne se met pas en haut)

Thibaut Courtois a livré un aperçu de son classement personnel des meilleurs gardiens de tous les temps sur DAZN. Le numéro un belge est considéré depuis des années comme l’un des meilleurs au monde, mais lorsqu’il doit se situer dans une liste, il ne choisit pas la première place.

L’exercice n’était pas simple pour autant. Le gardien s’est vu proposer dix noms, un par un, et devait leur attribuer immédiatement une position, sans savoir quels gardiens allaient encore suivre. Il a donc dû faire ses choix sans connaître la liste complète.

Neuer, Buffon et Casillas au sommet

Le classement final place plusieurs icônes du football international tout en haut. Manuel Neuer, Gianluigi Buffon et Iker Casillas occupent le podium. Deux gardiens belges figurent également dans la liste : Michel Preud'homme est septième, tandis que Jean-Marie Pfaff termine deux places plus bas.

🧤 | Thibaut Courtois rangschikt enkele van de beste keepers ooit! 📊👀 https://t.co/HY8KHH61Lh — DAZN België (@DAZN_BENL) October 23, 2026

Avec le Real Madrid, il a notamment remporté la Ligue des champions à plusieurs reprises et a été élu meilleur gardien du monde en 2022 lors de la remise du trophée Yachine.

“Ce n’est pas à moi de me placer plus haut”

Lorsque son propre nom lui est proposé en dernier, seule la cinquième place reste disponible. Une position qui lui convient.





"Parce que ce n’est pas à moi de me placer plus haut”, explique-t-il. "J’entends souvent que je figure quelque part dans le top 3 ou le top 4. C’est un grand honneur de l’entendre, mais je pense que la liste est plutôt bonne, pour être honnête".