Un club de Pro League s'attaque à l'une des révélations de la Serie C

La Gantoise garde un œil sur le marché des attaquants. Les Buffalos suivraient de près David Stückler, révélation de la troisième division italienne.

D'après le magazine danois Tipsbladet, La Gantoise s'intéresse à David Stückler. Une information à prendre au sérieux, d'autant que l'attaquant de 21 ans possède la nationalité danoise. Il évolue depuis 2022 dans un grand championnat européen, l'Italie. Recruté par la Cremonese en provenance du club danois AB, il a poursuivi sa progression au sein des équipes de jeunes du club lombard.

Après des passages avec les U19 puis les U20 de Cremonese, Stückler a été prêté à deux reprises en troisième division italienne. Lors de la saison 2024-2025, il s'est illustré sous les couleurs de Giana Erminio en inscrivant seize buts. La saison dernière, il a confirmé avec le LR Vicenza en trouvant le chemin des filets à treize reprises, ce qui lui a permis de terminer meilleur buteur de son groupe.

La cible du club gantois est descendue en Serie B

Stückler est sous contrat jusqu'en juin 2028 avec Cremonese, qui souhaiterait prolonger ou renégocier son bail. Reléguée de la Serie A en Serie B à l'issue de la saison dernière, Cremonese pourrait offrir à Stückler plus d'opportunités de s'imposer en équipe première. Mais le Torino, pensionnaire de l'élite italienne, suivrait aussi le dossier de près.

Le Torino pourrait se poser en concurrent de La Gantoise dans ce dossier. Le club turinois aurait dépêché des recruteurs à plusieurs reprises afin d'observer Stückler. Les dirigeants gantois disposent de suffisamment d'éléments pour évaluer le potentiel de l'attaquant. Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 500.000 euros.

Un jeune talent qui est abordable pour La Gantoise



Avant toute chose, l'attaquant de 21 ans devra trancher sur son avenir et décider s'il souhaite poursuivre son aventure à Cremonese ou relever un nouveau défi. Polyvalent, il est capable d'évoluer en soutien de l'avant-centre comme sur le flanc droit.