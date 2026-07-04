Une reprise en fanfare : Charleroi en plante six à l'un des favoris de D1 Amateurs

Charleroi disputait ce midi le premier match de préparation de sa présaison. Les Zèbres ont livré une prestation concluante contre Tubize-Braine pour l'emporter 6-0.

Après quelques jours d'entraînement sous les ordres de Mario Kohnen, confirmé comme entraîneur principal, l'heure du premier match amical a sonné. Sur le coup de 11h, les Zèbres ont croisé le fer avec Tubize-Braine, qui luttera à nouveau pour la montée en D1B dans les prochains mois.

Le Sporting a commencé avec un onze hybride, riche de quelques jeunes, d'éléments plus expérimentés et de la nouvelle recrue Séverin Nioule. Le premier but est tombé très rapidement : après six minutes, le jeune Ahmed Mulumba (19 ans) poussait la défense de Tubize au but contre son camp.

Peu après le quart d'heure, Mulumba inscrivait lui-même le deuxième but, profitant d'un magnifique mouvement dessiné par Amine Boukamir et Patrick Pflücke (17e, 2-0). Le score est resté en l'état jusqu'à la pause.

Le Sporting au petit trot

Charleroi a entamé la deuxième mi-temps avec un onze entièrement modifié (seul Martin Delavalée a conservé sa place). Mario Kohnen a également aligné un joueur en test. C'est du front d'Aurélien Scheidler qu'est venu le 3-0 à l'heure de jeu, avec la complicité d'une défense de Tubize très passive.

Prêté à Guingamp la saison dernière, Freddy Mbemba a lui aussi marqué des points en inscrivant un doublé en six minutes en début de dernier quart d'heure. Scheidler a ensuite soigné son capitale confiance en inscrivant le sixième et dernier but carolo dans les dix dernières minutes.





L'attaquant français aurait pourtant pu planter un triplé quelques instants plus tard grâce à un penalty obtenu par Kevin Van den Kerkhof, mais il n'a pas réussi à lui faire justice depuis les onze mètres. Sans conséquence pour les Zèbres, qui peuvent se montrer satisfaits de cette première sortie de l'été.

La composition de Charleroi :

Première mi-temps : Delavallée ; Piron, Keita, Ousou, Teugels ; Boukamir, Khalifi ; Pflücke, Colassin, Nioule ; Mulumba

Deuxième mi-temps : Delavallée ; Van den Kerkhof, Solheid, Nzita ; Kera, Lutte ; Bernier, Romsaas Mbemba, Scheidler (plus un joueur en test)