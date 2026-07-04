L'affaire qui agite la Pro League : un ancien de Charleroi va au clash avec son club pour forcer son départ

Scott Crabbé, journaliste football
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L'affaire qui agite la Pro League : un ancien de Charleroi va au clash avec son club pour forcer son départ
Photo: © photonews
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Cette saison encore, Fabio Ferraro aura été une valeur sûre de Dender. Le latéral gauche pourrait bien ne pas accompagner son équipe en D1B en s'offrant un transfert cet été. Mais ce n'est pas au goût de sa direction.

Scott Crabbé

Vers un bras de fer entre Dender et Fabio Ferraro

Fabio Ferraro jouit toujours d'un intérêt non dissimulé de Westerlo. Sauf que Dender ne compte pas le laisser partir. La situation est tendue : Het Nieuwsblad rapporte que l'ancien joueur de Charleroi a fourni un certificat médical au club justifiant son absence à l'entraînement. Il a dans le même temps envoyé une lettre recommandée à la direction, dans laquelle il indique vouloir résilier unilatéralement son contrat de travail.

Dender a réagi dans un communiqué : "Étant donné que cette situation relève d’un cadre juridique et qu’elle est actuellement en cours d’évaluation, le club ne fournira pour l’instant aucun commentaire de fond supplémentaire. Ceci afin de préserver au maximum les droits et les intérêts de toutes les parties concernées", peut-on lire. Ambiance, ambiance pour la reprise des entraînements.

Cette saison encore, Fabio Ferraro aura été une valeur sûre de Dender. Le latéral gauche pourrait bien ne pas accompagner son équipe en D1B en s'offrant un transfert cet été.

Depuis plusieurs semaines, la descente de Dender amène de l'intérêt pour plusieurs joueurs du noyau. C'est que le club a mis en lumière plusieurs profils passés sous les radars, qui mériteraient d'être revus ailleurs parmi l'élite.

Parmi les piliers de ces deux saisons en D1A, on retrouve Fabio Ferraro. L'arrière gauche de 23 ans incarne une certaine sobriété sur sonc flanc, tout en mettant de temps à autre le nez à la fenêtre (2 buts et 8 assists sur ces deux saisons). Après un début de carrière où il se cherchait un peu, le natif de Halle a montré qu'il répondait parfaitement aux exigences de la première division.

Formé à Mons, Tubize, Mouscron et Charleroi, c'est chez les Zèbres qu'il a effectué la transition vers le monde professionnel. Mais ses trois montées au jeu lors de la saison 2021/2022 n'ont pas convaincu le Sporting de le garder. Il a alors été cédé gratuitement au RWDM, où il n'a qu'à peine plus joué en D1B, lors de la saison conclue par le retour des Molenbeekois en première division. Il a alors été chercher du rythme à Dender.

Prêt à franchir un palier après deux saisons pleines ?

Un projet a priori moins ambitieux mais qui a aussi débouché sur une promotion. Pas aussi souvent titularisé qu'attendu (sept apparitions dans le onze de base en D1B sous Timmy Simons), Ferraro s'est véritablement affirmé sous les ordres de Vincent Euvrard. Il n'a alors plus quitté l'équipe et comptabilise plus de 60 matchs en première division. 

Et maintenant ? Le joueur se trouve à un tournant de sa jeune carrière. A 23 ans, il va entrer dans sa dernière année de contrat mais pourrait bien ne pas accompagner les siens en D1B. Het Nieuwsblad rapporte en effet que Westerlo manifeste de l'intérêt pour lui. Les Campinois ne sont pas fort pourvus à son poste. Clinton Nsiala y a dépanné, mais le français est un défenseur central de formation et va de toute façon retourner chez les Glasgow Rangers.

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