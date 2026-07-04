L'affaire qui agite la Pro League : un ancien de Charleroi va au clash avec son club pour forcer son départ



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Cette saison encore, Fabio Ferraro aura été une valeur sûre de Dender. Le latéral gauche pourrait bien ne pas accompagner son équipe en D1B en s'offrant un transfert cet été. Mais ce n'est pas au goût de sa direction.



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