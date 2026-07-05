LIVE Coupe du monde 5/7 : le Paraguay se défend et répond à Kylian Mbappé

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LIVE Coupe du monde 5/7 : le Paraguay se défend et répond à Kylian Mbappé
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Loïc Woos

Le Paraguay se défend et répond à Kylian Mbappé

Accusé d'avoir pratiqué de "l'anti-football", le Paraguay se défend. "Sur le terrain, nous nous battons comme des lions et nous défendons ce que nous considérons comme le nôtre", a déclaré le sélectionneur Gustavo Alfaro en conférence de presse, avant de répondre à Kylian Mbappé, auteur lui aussi de quelques provocations après le match.

"Il nous a fallu 16 ans pour revenir en Coupe du monde. Mbappé, lui, a été champion du monde dès sa première participation, a atteint la finale lors de sa deuxième et peut désormais viser le titre de meilleur buteur."

Le gardien, Orlando Gill, a lui aussi réagi. "C'est le football. S’ils ne sont pas habitués à ça, qu’est-ce qu’on peut y faire ? Le Paraguay, c’est comme ça : nous sommes une équipe coriace, très agressive physiquement, et nous voulions faire sentir notre présence sur le terrain, montrer notre force. Nous voulions faire comprendre que le ballon peut passer, mais pas l’homme. Je pense que l’équipe a bien joué." Le Paraguay est en attendant éliminé, tandis que la France affrontera le Maroc en quarts de finale.

Loïc Woos

Le Brésil encore sans Raphinha contre la Norvège

Selon le média espagnol Sport, Raphinha manquera à nouveau le rendez-vous du Brésil en huitième de finale de la Coupe du monde contre la Norvège, après avoir déjà manqué les matchs face à l’Écosse et au Japon. La rencontre aura lieu dimanche à 22h00 au MetLife Stadium.

Raphinha prêt pour les quarts de finale ?

Le joueur du FC Barcelone n’a toujours pas pris part à un entraînement collectif et poursuit sa convalescence après une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite. Il a toutefois récemment entamé sa phase de rééducation, avec un retour progressif sur le terrain : d’abord en chaussures de sport, puis avec des crampons. L’entraîneur Carlo Ancelotti et son staff avaient décidé que s’il n’était pas apte pour la séance de ce jeudi, il ne serait pas retenu contre la Norvège. Cette rencontre arrive donc trop tôt pour lui.

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