LIVE Coupe du monde 5/7 : le Paraguay se défend et répond à Kylian Mbappé
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Le Paraguay se défend et répond à Kylian Mbappé
Accusé d'avoir pratiqué de "l'anti-football", le Paraguay se défend. "Sur le terrain, nous nous battons comme des lions et nous défendons ce que nous considérons comme le nôtre", a déclaré le sélectionneur Gustavo Alfaro en conférence de presse, avant de répondre à Kylian Mbappé, auteur lui aussi de quelques provocations après le match.
"Il nous a fallu 16 ans pour revenir en Coupe du monde. Mbappé, lui, a été champion du monde dès sa première participation, a atteint la finale lors de sa deuxième et peut désormais viser le titre de meilleur buteur."
Le gardien, Orlando Gill, a lui aussi réagi. "C'est le football. S’ils ne sont pas habitués à ça, qu’est-ce qu’on peut y faire ? Le Paraguay, c’est comme ça : nous sommes une équipe coriace, très agressive physiquement, et nous voulions faire sentir notre présence sur le terrain, montrer notre force. Nous voulions faire comprendre que le ballon peut passer, mais pas l’homme. Je pense que l’équipe a bien joué." Le Paraguay est en attendant éliminé, tandis que la France affrontera le Maroc en quarts de finale.
Le Brésil encore sans Raphinha contre la Norvège
Selon le média espagnol Sport, Raphinha manquera à nouveau le rendez-vous du Brésil en huitième de finale de la Coupe du monde contre la Norvège, après avoir déjà manqué les matchs face à l’Écosse et au Japon. La rencontre aura lieu dimanche à 22h00 au MetLife Stadium.
Raphinha prêt pour les quarts de finale ?
Le joueur du FC Barcelone n’a toujours pas pris part à un entraînement collectif et poursuit sa convalescence après une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite. Il a toutefois récemment entamé sa phase de rééducation, avec un retour progressif sur le terrain : d’abord en chaussures de sport, puis avec des crampons. L’entraîneur Carlo Ancelotti et son staff avaient décidé que s’il n’était pas apte pour la séance de ce jeudi, il ne serait pas retenu contre la Norvège. Cette rencontre arrive donc trop tôt pour lui.
Capitaine américain du Standard, Marlon Fossey nous préface Belgique - USA : "2014 est encore dans les têtes"
En français, l'Américain Marlon Fossey nous a préfacé le huitième de finale de Coupe du monde de la Belgique face aux États-Unis. Selon lui, les Américains ont toutes les raisons de croire en leurs chances, alors que les prolongations de 2014 sont encore bien ancrées dans les têtes. (Lire la suite)
Un bon présage face aux Etats-Unis ? L'arbitre en charge du match des Diables est tout sauf un inconnu
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Les Diables plongent le Sénégal dans la crise : les révélations folles sur le quotidien du groupe à l'hôtel
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Changement de système pour Garcia ? "Nous ne sommes tout simplement pas assez solides pour jouer comme ça"
Rudi Garcia chamboulera-t-il son onze de base en fonction du match fou vécu contre le Sénégal. Pour Steven Defour, notre sélectionneur ne doit pas s'en priver. A l'entendre, il faut même changer de système. (Lire la suite)
Le héros du Cap Vert a inscrit "une Lukebakio"... et Dodi le connaît bien !
Dodi Lukebakio a-t-il déjà inscrit un but comme celui de Sidny Cabral contre l'Argentine ? C'était en tout cas sa "spéciale", mais depuis l'autre flanc. (Lire la suite)
Rendez-vous contre le Maroc : la France souffre plus que prévu mais finit par s'en sortir face au Paraguay
La France a mis du temps avant de trouver la faille dans l'inextricable bloc paraguayen mais a fini par valider son billet pour les quarts de finale. C'est un penalty transformé par Kylian Mbappé qui a fait la différence. (Lire la suite)
Axel Witsel livre une des clés d'USA-Belgique : "Nous avons les armes pour leur faire mal"
À 37 ans, Axel Witsel est presque l'un des adjoints officieux de Rudi Garcia dans cette Coupe du Monde 2026, et un relais important au sein du vestiaire. Son avis sur le match de lundi compte donc beaucoup. (Lire la suite)
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