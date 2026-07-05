Les Diables plongent le Sénégal dans la crise : les révélations folles sur le quotidien du groupe à l'hôtel

Le Sénégal est plongé dans une profonde crise après son élimination du Mondial face à la Belgique. La défaite, après avoir mené de deux buts n’a pas seulement constitué un coup dur sur le plan sportif, elle a aussi mis en lumière toute une série de problèmes internes.

La première mèche a été allumée par Pape Gueye. Le milieu de terrain de Villarreal a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il ne porterait plus le maillot de la sélection tant que l’actuel staff technique restera en place. Une prise de position qui accentue encore la pression sur le sélectionneur Pape Thiaw, dont la situation est contestée depuis un certain temps.

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Peu après l'élimination des médias sénégalais ont également relayé des informations faisant état de dysfonctionnements internes au sein de la délégation. L’hôtel des joueurs se serait progressivement transformé durant le tournoi en un lieu où des personnes non autorisées pouvaient accéder.

Le groupe vit bien

Des fêtes privées auraient eu lieu, de l’alcool aurait été servi, et des influenceurs ainsi que des connaissances de responsables auraient été régulièrement admis. Il est aussi question de plaintes répétées du personnel de l’hôtel pour nuisances sonores.

La position du sélectionneur est également plus que fragilisée. Selon ces mêmes informations, Pape Thiaw ne disposait même pas d’un contrat entièrement signé juste avant le match de groupe contre la Norvège, un document qui n’aurait été finalisé qu’au tout dernier moment au stade. Ces révélations provoquent une vive agitation chez les supporters sénégalais.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a réagi vivement et parle d’une campagne médiatique coordonnée visant son organisation. Dans un communiqué officiel, elle nie fermement les accusations, qualifiées de « mensongères et nuisibles ». La fédération assure mettre tout en œuvre pour protéger la réputation du football sénégalais.





Plainte pour diffamation

Le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a confirmé qu’une plainte pénale a désormais été déposée pour diffamation et diffusion de fausses informations. Selon la fédération, tous les éléments disponibles ont été transmis aux autorités judiciaires, qui devront à présent poursuivre l’enquête sur les parties impliquées.

Tout en affirmant respecter la liberté de la presse, la FSF souligne que les informations publiées doivent répondre à l’éthique journalistique et à une vérification correcte. « Toute tentative de perturber la sérénité du football sénégalais ne sera pas tolérée », avertit-elle.