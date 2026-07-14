OFFICIEL : Youri Tielemans tient son transfert de rêve dans la foulée de la Coupe du Monde 2026

De Diable Rouge à Red Devil : Youri Tielemans est officiellement un joueur de Manchester United. L'arrivée du capitaine belge a été officialisée ce mardi soir par le club mancunien. Un transfert qui rapporte gros aux Villans !

C'est un transfert un peu inattendu, mais qui paraissait concret depuis plusieurs jours déjà : Youri Tielemans (29 ans) quitte Aston Villa, et s'est officiellement engagé à Manchester United. Un transfert qui remplit les caisses des Villans : les Red Devils auraient déboursé environ 41 millions d'euros pour s'offrir les services du Diable Rouge.

Vainqueur de l'Europa League avec Aston Villa, Youri Tielemans avait passé un énorme palier en Premier League, s'imposant comme l'un des milieux de terrain les plus en vue du championnat. L'objectif est clair : faire de Tielemans le métronome de l'entrejeu, le "regista" mancunien, afin de permettre à Bruno Fernandes d'être plus libre sur le terrain.

He's here.



Welcome to the United family, Youri 🔏❤️ — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026

Un rôle assez proche, donc, de ce qui a permis à l'ancien du RSC Anderlecht de passer un cap en équipe nationale également, comme l'a prouvé son 8e de finale de haut vol face aux États-Unis. Malheureusement, Tielemans avait manqué le quart de finale contre l'Espagne suite à une blessure survenue à l'échauffement.

Le plus grand défi de la carrière de Tielemans

Si Youri Tielemans a déjà évolué au sein de clubs prestigieux, aucun n'arrive à la cheville de Manchester United en termes d'aura. Leicester City n'était plus le club champion d'Angleterre il y a 10 ans quand le Belge y a signé, et si Aston Villa a obtenu des résultats surprenants cette saison, la pression de la victoire y est moindre.



Lire aussi… Le transfert de Youri Tielemans à Manchester United pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht›

À Manchester United, Tielemans aura l'obligation du résultat et de la performance. Les Red Devils joueront la Champions League la saison prochaine, et courent après un titre de champions d'Angleterre depuis 2013, une véritable éternité. Le capitaine des Diables Rouges relève donc le plus grand défi de sa carrière, juste au moment où il semble justement avoir atteint la plénitude de son potentiel.