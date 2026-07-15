C'est officiel : Thomas Meunier va découvrir la Premier League et rejoint plusieurs "belgicains"

Thomas Meunier est officiellement un joueur du Sunderland AFC. Laissé libre par le LOSC, le Diable Rouge a trouvé son nouveau défi et va donc découvrir la Premier League en fin de carrière.

Thomas Meunier (34 ans) se cherchait un nouveau défi après la fin de son contrat au LOSC, où il s'était joliment relancé. Et alors que la Coupe du Monde des Diables Rouges s'est achevée il y a quelques jours, le latéral droit belge n'a pas attendu longtemps pour être fixé sur son avenir.

Meunier espérait encore pouvoir rebondir au plus haut niveau, même s'il ne fermait pas non plus la porte à une pige exotique ou à un retour en Belgique. Mais cela attendra : l'ancien du Club de Bruges va découvrir la Premier League. C'est désormais officiel : Thomas Meunier s'est engagé à Sunderland.

Ce mercredi, le club anglais a annoncé la signature du Diable Rouge pour deux saisons, jusqu'en juin 2028. Un très beau défi pour Meunier, Sunderland ayant terminé 7e du championnat d'Angleterre la saison passée. Il y disputera donc la Coupe d'Europe.

Thomas Meunier retrouve Sadiki et Talbi

Thomas Meunier ne sera pas le seul Belge - au moins d'origine - à évoluer chez les Black Cats. Il retrouve en effet dans le nord de l'Angleterre Noah Sadiki (ex-Union Saint-Gilloise) et Chemsdine Talbi (ex-Club de Bruges). Nilson Angulo (ex-Anderlecht) porte également les couleurs de Sunderland depuis la saison passée.

La Coupe du Monde 2026 aura été un peu frustrante pour Meunier. Arrivé aux USA dans la peau d'un titulaire, il n'a pas nécessairement répondu aux attentes... mais a tout de même délivré deux passes décisives, face à l'Egypte et face au Sénégal, chaque fois pour Romelu Lukaku (même si la première a fini au fond des filets via un défenseur égyptien).





L'objectif de Meunier est de continuer à porter les couleurs des Diables Rouges à l'avenir, ne serait-ce que dans un rôle de joker. Cette signature dans un club du subtop anglais devrait lui permettre de rester candidat à une sélection en septembre, malgré une concurrence accrue au poste de back droit.