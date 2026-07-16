OFFICIEL : un jeune Liégeois quitte Lille pour se lancer un défi à l’étranger

Le milieu gauche liégeois de 20 ans, Vincent Burlet, quitte le LOSC, où il n'est jamais parvenu à s'imposer, et rejoint le KS Cracovia, formation de première division polonaise. Il a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2030, avec une option pour une saison supplémentaire.

C'est une page importante de la carrière de Vincent Burlet qui se tourne. Le Liégeois était arrivé au LOSC à l'âge de 16 ans en provenance de Schalke 04 et avait alors poursuivi sa formation au sein du club. Devenu un pion important de l'équipe réserve, il n'était cependant jamais parvenu à s'imposer dans le noyau A. Il ne compte qu'une seule apparition avec l'équipe première. Lors de son passage à Lille, il a connu des prêts au Mans, au Stade de Reims et à Boulogne.

Le LOSC a pris le temps de le remercier dans un communiqué : "Le LOSC remercie Vincent pour son professionnalisme durant ses années passées au club, et lui souhaite beaucoup de réussite au sein de son nouveau club."

La saison dernière, il a évolué du côté de Boulogne. Il a pris part à un total de 27 matchs avec la formation de Ligue 2 et a inscrit trois buts. Désormais, il se lance donc dans son premier défi professionnel en dehors de la France.

Le KS Cracovia présente Vincent Burlet

Son nouveau club l'a présenté dans un communiqué : "Né le 23 septembre 2005 à Liège, Burlet est un jeune défenseur prometteur qui évolue principalement au poste de latéral gauche. Gaucher, il se distingue par sa vitesse, sa qualité technique et sa capacité à apporter le surnombre en phase offensive. Grâce à sa mobilité et à son intensité, il est capable d'être performant aussi bien défensivement qu'offensivement."



"Formé en Belgique, il a ensuite poursuivi son développement dans les académies de Saint-Trond et de Schalke 04. En 2022, il a rejoint le LOSC Lille, où il a évolué avec l'équipe réserve avant de faire ses débuts avec l'équipe première. Il a également engrangé de l'expérience lors d'un prêt au Mans FC et a régulièrement porté le maillot des différentes sélections de jeunes de la Belgique."

Le KS Cracovia a terminé 13e du championnat polonais la saison dernière. Vincent Burlet ne disputera donc pas de Coupe d'Europe avec sa nouvelle équipe. Il espère cependant que les Pasy réaliseront une meilleure saison que la précédente. Le 25 juillet prochain, le club polonais démarrera sa saison par un match contre le Lech Poznań.



La formation polonaise a conclu son communiqué en souhaitant la bienvenue à Vincent Burlet : "Le KS Cracovia a souhaité la bienvenue à Vincent Burlet et lui a adressé ses vœux de réussite sous ses nouvelles couleurs."





La valeur marchande de Vincent Burlet estimée à 800 000 euros

Le Liégeois est actuellement estimé à 800 000 euros selon Transfermarkt, soit la plus haute valeur marchande qu’il ait atteinte dans sa carrière. Avec cette signature, il a pour objectif de poursuivre sa progression et, ensuite, pourquoi pas, de franchir un nouveau palier. Sa saison sera en tout cas intéressante à suivre.